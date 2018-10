Tunisie : Ennahdha fera face à ceux qui appellent à la division et à l’anarchie (Harouni)

Le du mouvement Ennahdha, Abdelkrim Harouni a déclaré, samedi, que son parti “continuera ses efforts en faveur du consensus et de la stabilité et fera face à ceux qui appellent à la division et à l’anarchie”. Ces derniers ne doivent pas réussir à changer l’orientation du pays, soutient-il.

Pour lui, les accusations impliquant Ennahdha dans des assassinats sont “des allégations proférées contre Ennahdha, l’Etat, la justice, la sécurité et la présidence de la République”. Le Conseil de la Choura doit définir la position à prendre face aux parties qui se placent au dessus de l’Etat, a-t-il indiqué. La réponse peut se faire au moyen de la justice, ou par la voie politique ou encore médiatique.

S’exprimant en marge des travaux du 22e Conseil de la Choura d’Ennahdha qui se poursuit deux jours durant à Hammamet, Harouni a jugé que les accusations contre son parti ne sont qu’une tentative de détourner l’attention des conflits au sein du Front populaire.

“A l’approche d’une année électorale, nous conseillons ces derniers de confronter Ennahdha par un programme profitant aux Tunisiens et la concurrençant dans les élections”, a-t-il lancé.

Sur la position d’Ennahdha vis-à-vis du chef du gouvernement, Harouni a estimé que son parti est pour la stabilité du gouvernement sous la présidence de Youssef Chahed. Ennahdha suit de près la situation au sein de Nidaa Tounes, a-t-il relevé, surtout que la crise que connait le mouvement a eu un impact sur le gouvernement et le parlement. Ennahdha souhaite qu’elle soit résolue dans les plus brefs délais, affirme-t-il.

Selon Harouni, la déclaration finale du Conseil de la Choura dimanche devra clarifier la position définitive d’Ennahdha à l’égard de Youssef Chahed.

Concernant le changement du paysage parlementaire, Harouni a affirmé que son parti reste ouvert à tous les groupes et partis avec qui il s’accorde sur les principes de consensus et de stabilité, la priorité de la réforme économique et sociale, la lutte contre la corruption et la préparation exemplaire des élections “pour être un allié d’Ennahdha”.

Le Conseil de la Choura consacrera une partie de ses travaux au projet de la loi des finances 2019. Le parti prévoit également l’organisation d’une conférence sur la loi des finances et faire parvenir ses propositions au chef du gouvernement.