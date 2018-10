Coupe arabe des clubs – tirage au sort : L’Etoile du Sahel hérite du Widad de Casablanca

L’Etoile du Sahel a hérité du Widad de Casablanca, en huitièmes de finale de la coupe arabe de football, à l’issue du tirage au sort effectué samedi à Ryadh.

Le représentant tunisien disputera le match aller à Casablanca et le match retour à Sousse. Le tirage au sort a également donné lieu à une confrontation 100% égyptienne opposant Al-Ittihad d’Alexandrie au Zamalek d’Egypte.

Les matches se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2018

Rappelons que l’Etoile du Sahel qui s’est qualifiée aux dépens d’Al-Ramtha de Jordanie (3-1, 1-3), est le seul club tunisien resté en lice pour les huitièmes de finale qui mettra également aux prises quatre équipes égyptiennes (Al Ahly, Zamalek, Al Ittihad et Al Ismaily), trois représentants algériens (ES Sétif, Mouloudia d’Alger, USM Alger), trois clubs saoudiens (Al Hilal, Al-Nasr et Ahly Jeddah) et deux équipes marocaines (Raja et Widad Casablanca), outre Al Merrikh du Soudan, Al-Naft irakien et Al Wasl émirati.

Le tirage au sort:

Al Merrikh (Soudan) – USM Alger (Algérie)

Al-Nasr (A.Saoudite) – Mouloudia Alger (Algérie)

Al-Ahly (Egypte) – Al Wasl (Emirats Arabes)

Widad Casablanca (Maroc) – Etoile du Sahel (Tunisie)

Al-Hilal (A.Saoudite) – Al-Naft (Irak)

Al-Ismaily (Egypte) – Raja Casablanca (Maroc)

Al-Ittihad d’Alexandrie (Egypte) – Zamalek d’Egypte (Egypte)

ES Sétif (Algérie) – Ahly Jeddah (A.Saoudite).