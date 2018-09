La Tunisie Championne du monde de Couscous

La localité italienne de San Vito Lo Capo a abrité du 21 au 30 septembre 2018 le ‘’COUS COUS FEST’’, le Championnat du monde du Couscous. Et pour cette année, c’est la Tunisie qui a remporté le premier prix, informe dans un communiqué de presse l’agence ENJOY !T spécialisée dans la communication événementielle.

Les Chefs Nabil Bakous, Youssef Abdelli et Lamjed Hosni sont officiellement les Champions du Monde du Couscous. Ils ont remporté, samedi 29 septembre 2018 le Prix du Jury Technique de la 21e édition du Championnat du monde de couscous.

Force est de rappeler, que pour l’édition 2017, les Chefs Bilel Wechtati (Le Baroque) et Taieb Bouhadra (El Ali) ont remporté le Prix du Jury Populaire.

La motivation du Jury Technique qui a décerné le 1er prix 2018 à Team Tunisia était qu’il ‘a été séduit par l’originalité avec laquelle les chefs tunisiens ont interprété ce plat millénaire qui est le Couscous’’.

La présidence du jury a évoqué ‘’l’habilité technique dans la manière de mixer des ingrédients et des préparations si nombreuses qui auraient pu créer une confusion dans le palais du dégustateur’’. Cependant le résultat fût fulgurant étant donné que le plat final s’est caractérisé par ‘’un charme et une harmonie surprenants et excellents’’ au niveau de la présentation et de la saveur.

L’ATPAC derrière un succès mondial mérité

Au-devant de la scène gastronomique tunisienne revient l’ATPAC (Association Tunisienne des Professionnels de l’Art Culinaire) qui œuvre à chaque fois, afin de représenter la Tunisie lors des plus importantes échéances culinaires internationales. L’association a organisé, en août 2018, un concours interne pour choisir parmi ses meilleurs Chefs. Le verdict du jury tunisien a vu juste. Il est tombé sur trois cuisiniers, jeunes, ambitieux et talentueux.

Aussi les Chefs Nabil BARCOUS, chef cuisinier au Restaurant Joia Milano, Chef Youssef ABDELLI, Chef de Cuisine à l’Hôtel Concorde Berges du Lac et Chef Lamjed HOSNI, Traiteur en freelance ont rejoint ce beau coin de la Sicile, San Vito Lo Capo, pour vivre une expérience unique, et surtout montrer de quel bois ‘on chauffe’ et on mijote notre sacrée cuisine tunisienne.

Cette aventure culinaire a été doublement fructueuse grâce à la contribution du secteur privé. Le groupe L’Epi d’Or a soutenu et accompagné Team Tunisie dans ce Championnat mondial. Ce qui a boosté la motivation des cuisiniers, renforcé leur confiance et faciliter les points logistiques.

Dans un cadre multi-ethnique, plusieurs équipes se sont rivalisées pour donner le meilleur d’eux même et la plus séduisante et succulente interprétation du légendaire Couscous. Sauf que c’est la Tunisie qui a relevé le Prix de l’excellence face à l’Italie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, la France, le Maroc, la Palestine, le Sénégal, et les Etats-Unis d’Amérique.