Accusée par des anciens membres, la CONECT contre-attaque

«Suite à la campagne diffamatoire orchestrée par des anciens membres de la CONECT, ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires pour comportements irresponsables, sur quelques médias écrits et électroniques, la CONECT informe ses adhérents et l’opinion publique qu’elle a immédiatement réagi à ces pratiques malveillantes et délictuelles et a engagé les procédures pénales appropriées à l’encontre des auteurs de ces allégations et accusations totalement infondées et fallacieuses.

Il est à préciser, par ailleurs, que la majorité des prétendus signataires du communiqué de presse sont soit des structures inexistantes ou n’ayant en aucun cas exprimé ou approuvé une telle démarche irresponsable.

La CONECT rappelle que la gestion de ses structures et l’administration de ses affaires se font dans le strict respect de ses statuts et son règlement intérieur ; ses états financiers sont audités et certifiés par un cabinet d’expertise de premier ordre dont la renommée aussi bien internationale que nationale est établie et avéré».

