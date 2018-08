La Tunisie condamne le lâche attentat terroriste contre une patrouille de la gendarmerie en Jordanie

La Tunisie a vivement condamné mardi le lâche attentat terroriste perpétré vendredi soir contre une patrouille de la gendarmerie dans la ville jordanienne d’al-Fuhais et qui causé plusieurs victimes et blessés.

Tout en exprimant ses sincères sentiments de condoléances et de compassion aux familles des victimes et au peuple jordanien, la Tunisie affirme sa solidarité avec le Royaume hachémite et son appui à toutes les mesures que la Jordanie entreprend de prendre pour préserver sa sécurité et sa stabilité.

” L’éradication du terrorisme passe impérativement par la conjugaison des efforts et le renforcement de la coordination et de la solidarité entre les différentes composantes de la communauté internationale “, lit-on dans un communiqué rendu public par le département des Affaires étrangères.

Un attentat a été perpétré vendredi contre une patrouille de la gendarmerie affectée à la sécurisation d’un festival de musique dans la région d’al-Fuhais, à une dizaine de kilomètres à l’ouest d’Amman.

Un officier de la gendarmerie avait été tué et 6 membres de la patrouille blessés, selon le ministère jordanien de l’Intérieur.