Tunisie : Campagne de sensibilisation sur les routes et la plage de Cap Angela

Placée sous le signe ” En route vers la plage, route en toute sécurité “, une campagne de sensibilisation a été organisée sur les routes et la plage de Cap Angela du gouvernorat de Bizerte, à l’initiative du Conseil local de sécurité de Bizerte-Sud et en collaboration avec l’Observatoire national de sécurité routière.

“Première du genre dans la région, cette campagne prévoit une série de simulations d’accidents de la route et de noyade et du mode d’intervention des forces de sécurité, des secouristes et des équipes médicales”, a expliqué au correspondant de l’agence TAP la déléguée de Cap Angela et présidente du Conseil local de sécurité, Besma Ouni.

La campagne prévoit également des workshops et des actions de sensibilisation et d’information destinées aux citoyens et aux composantes de la société civile avec la participation des services de la Garde nationale, de la protection civile, du Mouvement scout, du Croissant rouge et de la sécurité routière.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet de réforme de l’appareil sécuritaire sous la supervise du ministère de l’Intérieur et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).