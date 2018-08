Les brigades de contrôle économique et d’hygiène à Manouba ont saisi, jeudi, 37 tonnes d’aliments périmés stockés dans une unité industrielle installée dans la région.

Parmi ces produits, des olives, des variantes et des épices conservés dans des endroits et des emballages non conformes aux conditions d’hygiène et dont la date limite de consommation est déjà dépassée.

La marchandise, saisie lors de cette campagne de contrôle économique, a été détruite.