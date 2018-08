Tunisie – FIC2018 : Une soirée au timbre vocal enfantin avec l’histoire fantastique de Pinocchio

Les gradins du théâtre romain de Carthage ont été squattés dimanche 5 aout 2018 par des bambins venus de partout vivre ou revivre l’histoire fantastique de Pinocchio qui a traversé le temps sans enregistrer la moindre ride.

Tout a été revisité pour offrir à ce public particulier les rudiments du confort et les ingrédients du plaisir, de la musique aux lumières en passant par l’accueil. Mais la surprise fut la présentation du spectacle qui a été réalisée par des enfants, en arabe, français et anglais. Une présentation au timbre vocal enfantin a eu un grand impact sur les bambins et facilité l’entrée en scène des artistes.

L’histoire commence avec Gepettoun, un pauvre menuisier dont le vœu le plus cher est d’avoir un enfant auquel il offrira tout ce qu’il a cher et de précieux et qu’il chérira sa vie durant. A défaut, il sculpta une marionnette qu’il surnomma ” Pinocchio “, ouvrant la voie à une histoire fantastique :” Surprise ! Voilà qu’en pleine nuit la Fée Bleue arrive pour donner vie à la marionnette qui va devenir vivante et dotée de la parole. Gepettoun découvre alors que Pinocchio a la capacité de bouger seul et parler, il décide dès lors de l’élever comme son fils.

Très vite ce petit garçon désobéissant à son père, n’en faisant qu’à sa tête, partira seul à l’aventure de l’école de la vie. En chemin, il rencontre plusieurs personnages amicaux ou brigands, qui lui feront vivre de merveilleuses aventures.

La fée bleue exaucera le vœu de Pinocchio, mais lui rallongera aussi le nez quand il mentira. C’est le nœud de ce conte fantastique qui a enchanté les bambins avec des personnages extraordinaires, une musique chargée d’émotions et des maquillages accentuant les couleurs pour mieux fasciner le public.

Cette soirée a enregistré la présence d’enfants de SOS Gammarth spécialement invités par le Festival International de Carthage qui a démontré une fois encore qu’il est bel et bien une institution citoyenne dont les objectifs visent au-delà de la gestion quotidienne de la manifestation, la satisfaction des besoins culturels de chaque tunisien.