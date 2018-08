Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 29 juillet au 4 aout 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 29 juillet au 4 aout 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 29 juillet 2018 :

-La Tunisie rejoint la Campagne mondiale ” Cœur bleu ” contre la traite des personnes en partenariat avec les Nations Unies

-Attendu fin juillet, le mouvement des magistrats sera reporté (Déclaration)

-Progression de la production de phosphate de 10 mille tonnes (2e trimestre 2018)

-Ghannouchi: Le vote de confiance au nouveau ministre de l’Intérieur est une victoire de l’union nationale

-Lancement le 31 juillet depuis Hammamet de la Fédération mondiale de la société civile

Lundi 30 juillet 2018 :

-L’exécution de la stratégie de modernisation de la douane débutera avant la fin du mois de décembre

–Organisation le 9 août prochain de la 1ère journée nationale: Compétences féminines tunisiennes à l’étranger

-Nouveauté: A leur arrivée à Mina les pèlerins seront accueillis et orientés par les accompagnateurs

-Le nouveau ministre de l’Intérieur prête serment devant le président de la République

-La diplomatie économique de la Tunisie a connu une dynamique sans précédent en 2017 (Ministre des Affaires étrangères)

-Le journaliste-photographe de l’Agence TAP Habib Torkhani n’est plus

-Lancement de la première stratégie de lutte contre la traite des personnes (2018-2023)

-OACA : Ouverture du parking du fret aux usagers pendant la saison du pèlerinage

-Appel à la mise en vigueur des décisions portant sur le paiement des dettes de la pharmacie centrale (CNOPT)

-Prix national de 15 mille dinars à la meilleure initiative consacrant l’égalité des chances entre hommes et femmes

-Signature d’un accord de partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et l’UTICA dans le domaine de la diplomatie économique

-Annulation de la grève générale des aéroports, prévue les 1er et 2 août 2018

Mardi 31 juillet 2018:

-La FAO prévoit une chute de la production et des stocks mondiaux de céréales en 2018

-L’importation des médicaments reprendra son cours normal au cours de la semaine courante (Pharmacie centrale)

-Le FTDES refuse l’arbitrage entre investisseurs et Etat, proposé par l’UE dans le cadre de l’ALECA

-Des exportations records des dattes tunisiennes, pour des recettes de plus de 700 MD

-La Tunisie condamne l’attaque perpétrée contre deux pétroliers saoudiens en mer rouge

-Le ministère de l’Industrie accorde un permis d’exploitation Oued el Jebs à Béja

-Emission d’un timbre-poste en hommage à Habib Bourguiba, premier ministre des Affaires étrangères de l’Etat tunisien

-Mohamed Ennaceur (président de l’ARP): “Le parlement se focalisera sur les projets de loi qui concernent directement le citoyen”

-Des diplomates et cadres du MAE décorés des insignes de l’ordre du mérite national

-Caïd Essebsi à la clôture de la conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires : La Tunisie doit renforcer le capital confiance dont elle jouit auprès de ses partenaires et préserver l’indépendance de sa décision

-Attachement de la centrale syndicale au changement du gouvernement (secrétaite général de l’UGTT, Noureddine Taboubi)

-Dans un message à Bouteflika, Béji Caïd Essebsi condamne l’attentat terroriste commis dans la wilaya algérienne de Skikda

-Le ministère de l’Education envisage l’installation de nouveaux équipements de chauffage dans tous les dortoirs (Hatem Ben Salem)

-Chahed reçoit le président de Huawei Technologies dans la région MENA : lors de cette rencontre, les représentants de Huawei ont présenté au chef du gouvernement leur vision de la technologie que la firme chinoise peut apporter à la Tunisie et ce qu’elle peut faire dans le pays dans le cadre du programme Tunisie 2020

-Chahed reçoit le président de la CONECT: la rencontre a été une occasion pour discuter des projets futurs de la CONECT dont en particulier le deuxième congrès de l’organisation qui aura lieu en novembre prochain et l’organisation du forum d’affaires “FUTURALLIA” les 15 et 16 novembre 2018 à Tunis et auquel participeront 600 acteurs économiques de 30 pays.

-Port de La Goulette nord, environ quarante caméras portées seront mises en service prochainement (DG des Douanes)

Mercredi 1er Aout 2018:

-Reprise à partir d’octobre 2018 du vol Tunis-Baghdad

-Tunisie-Turquie : Signature d’une convention de financement de 200 millions de dollars au profit des secteurs de la sécurité et de la défense

-Kasserine : Braquage contre une agence bancaire

-Au moins 1458 personnes ont péri dans des accidents de la route entre 2013 et 2017 (Rapport)

-Edition – Parution d’un livre sur “L’Entrainement sportif: des données de la recherche de terrain”

-Bientôt un plan directeur de dessalement des eaux saumâtres

-Jhinaoui sollicite du Canada la révision des avertissements de voyage vers la Tunisie

-Signature d’une convention pour la promotion de l’allaitement maternel

-Béji Caïd Essebsi reçoit le politologue et spécialiste de l’islam et du monde arabe Gilles Kepel

-Abdelkrim Zbidi inaugure l’unité d’évacuation aérienne à l’Aouina

-Enfance: Lancement d’une campagne de sensibilisation aux risques liés au cyberespace

-Assurance maladie: la “carte vitale” disponible début 2019

-Les 40 migrants rescapés placés dans un centre d’hébergement à Médenine

-Kasserine-Hold up : Le montant du butin estimé à 90 mille dinars (Amen Bank)

Jeudi 2 aout 2018:

-Fifak 2018: 79 films tunisiens et étrangers en lice et le cinéma palestinien à l’honneur

-Les réserves de la Tunisie en devises régressent au plancher de 70 jours d’importations

-L’OIM salue la décision de la Tunisie d’accueillir les 40 rescapés en mer (Communiqué)

-La LTDH appelle le gouvernement à résoudre la crise du manque des médicaments

-Le parquet de Monastir se saisit de l’affaire des évènements de la prison de Mahdia

-Appel à faire bénéficier les retraités de la majoration salariale pour les années 2017 et 2018 (Association des Anciens Officiers de l’Armée Nationale)

-Des militants d’Al-Massar disent soutenir le gouvernement

-Secrétaire général de l’UpM: A la faveur de sa position géostratégique et de la profondeur de ses relations, la Tunisie se trouve au cœur de tout projet méditerranéen

-Les pays ayant des difficultés à réduire leur déficit budgétaire doivent adopter des politiques monétaires rigoureuses (FMI)

-Le stock stratégique des médicaments s’améliore (Ministre)

-Club El Bassar offre des soins en ophtalmologie dans les établissements de santé publique à partir de ce mois d’août

-Jhinaoui s’entretient avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique

-“On ne peut confirmer que le braquage d’une banque à Kasserine est un acte terroriste ou criminel qu’au terme d’une enquête sécuritaire et judiciaire”, selon le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati

-Tataouine : Grand encombrement au terminal de Dhéhiba-Wazen

-La Tunisie contactera les pays d’origine des migrants secourus au large de Zarzis pour les rapatrier (Jhinaoui)

-Formation d’une équipe de travail pour élaborer les études de réalisation du Projet du Sahara tunisien (Ministre de l’énergie)

-Parlement: Recours de 30 députés contre la constitutionalité de la loi sur le Registre National des Entreprises

-Arrestation de “deux terroristes en lien avec un autre terroriste tunisien à l’étranger” (ministère de l’intérieur)

Vendredi 3 aout 2018 :

-Atterrissage d’urgence, sans dégâts, d’un hélicoptère de l’armée à Sidi Bouzid

-Réunis à Tunis, les directeurs de prison dans la région arabe recommandent l’amélioration des conditions de séjour des détenus

-Cinq individus appréhendés à Tunis pour falsification des documents de voyage (Intérieur)

-Les enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur agricole bénéficieront d’une prime d’encadrement des thèses

-Des experts chinois présentent une étude technique sur le projet de construction d’une académie diplomatique pour la formation et les études à Tunis

-Ariana: Création d’un espace dédié à l’initiative privée

-Semaine mondiale de l’allaitement maternel: L’allaitement maternel ne dépasse pas à l’échelle nationale 8,5% et dans la région du Nord-Ouest 2% (ministre de la santé)

-Importation bientôt des médicaments pour le traitement des maladies cardio-vasculaires (ministre de la santé)

-Kef : Renforts sécuritaires sur la bande frontalière

-Vingt migrants clandestins tunisiens secourus au large de Kerkennah (Défense)

-Sept migrants clandestins tunisiens secourus au large de Kélibia (Défense)

-Une multitude de mesures prises lors d’une réunion sur l’approvisionnement en eau potable dans le gouvernorat de Gafsa

-Gafsa : Reprise de l’activité à l’aéroport de Gafsa-Ksar avec un premier vol à destination des lieux saints

Samedi 4 Aout 2018:

-Inauguration: L’amphithéâtre romain “Cillium” à Kasserine retrouve ses lettres de noblesse

-Ouverture de la maison de la culture maghrébine “Ibn Khaldoun” après deux ans de travaux de restauration

-L’Instance politique de Nidaa Tounes pour un large remaniement ministériel

-Quatorze tunisiens secourus près de Lampedusa (Défense)

-L’accomplissement de la prière sur la voie publique est une violation de la loi (Intérieur)