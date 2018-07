La Fondation Hedi Bouchamaoui célèbre le savoir à Gabès

Gabès, Vendredi 27 juillet 2018- Pour la seconde année consécutive, la Fondation HEDI BOUCHAMAOUI célèbre la Journée du Savoir par l’organisation d’une cérémonie de remise des Prix aux lauréats du gouvernorat de Gabès, sous l’égide du Commissariat régional de l’éducation.

La cérémonie, tenue au lycée Abou Loubaba de Gabès, a enregistré la présence de plusieurs personnalités régionales ainsi que les représentants du corps éducatif de la région, des lauréats et de leurs proches.

La Fondation, qui a pris en charge l’organisation de cette cérémonie, a également octroyé des Prix aux lauréats de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire de tous les lycées et collèges du gouvernorat de Gabès.

« L’éducation est notre priorité, a précisé M. Khaled Bouchamaoui, Président de la Fondation lors de la cérémonie. « Investir dans l’éducation de nos enfants, c’est investir dans l’avenir de notre pays. » a-t-il poursuivi.

De son côté, le Coordinateur Général de la Fondation, M. Ezzedine Ounis, a mis l’accent sur les initiatives menées par la Fondation dans la région. « La Fondation Hedi Bouchamaoui porte la belle mission d’encourager et développer à Gabes des actions d’intérêt général en matière d’éducation et de culture. » a-t-il expliqué.

Une année scolaire riche en activités

Convaincue que l’éducation des enfants constitue un levier pour une réelle égalité des chances, la Fondation Hédi Bouchamaoui a déjà entamé un programme d’’amélioration des conditions d’apprentissage des enfants à Gabès, visant ainsi la qualité de l’environnement scolaire et ce dans la complémentarité totale avec les programmes du Ministère de l’Education.

La Fondation a aussi pris l’initiative de créer des clubs de langues dans un certain nombre de collèges où l’on adopte une pédagogie qui privilégie les outils didactiques modernes, avec des activités artistiques et théâtrales. En collaboration avec des institutions de l’Université de Gabès et des partenaires de la société civile, la Fondation Hédi Bouchamaoui a contribué à l’organisation du Pré-forum citoyen de l’éducation portant sur le thème : « La gouvernance de l’éducation … ici et maintenant » tenu le 12 mars dernier, au cours duquel de nouvelles approches autour de la modernisation du système éducatif ont été discutées. La Fondation Hedi Bouchamaoui a, par ailleurs, organisé le 28 avril 2018 une compétition autour du thème de la “Citoyenneté”, entre les clubs d’anglais de quatre collèges différents.

Dans le cadre de la préparation des bacheliers et des jeunes étudiants aux études à l’étranger, la Fondation organisera deux sessions : la première (le 27 août 2018), en collaboration avec la Columbia Global Center de Tunis, pour initier les jeunes à étudier dans la prestigieuse Columbia University ; la seconde (1ère semaine d’octobre 2018), sera en collaboration avec un Bureau spécialisé, et dont l’objectif est de présenter les meilleures destinations d’études à l’étranger et la manière de préparer un bon dossier d’admission. Toujours dans le même cadre, la Fondation Hédi Bouchamaoui organisera un grand séminaire au mois de novembre 2018 sur « les métiers d’avenir » visant à mieux sensibiliser les jeunes à réfléchir de façon précoce sur leur avenir et à connaître les nouvelles orientations du marché du travail et des nouvelles spécialités qu’il exige.

Par ailleurs, la Fondation a procédé à l’entretien et la prise en charge d’un certain nombre d’établissements scolaires ainsi que la mise à disposition d’équipements et de matériels scolaires divers et le soutien des activités et des services fournis par les établissements scolaires.

La Fondation HEDI BOUCHAMAOUI en bref

Le Groupe Hedi Bouchamaoui s’est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cet engagement sociétal pris à travers la Fondation Hedi Bouchamaoui contribue à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions essentiellement tournées vers l’Education. Porteuse de valeurs d’intérêt général, la Fondation Hedi Bouchamaoui donne la priorité aux initiatives locales ciblées, et des projets dont les effets ont un impact direct sur les jeunes et les enfants.

La Fondation a choisi de miser sur l’éducation à Gabès dans le cadre d’un engagement moral envers le gouvernorat de naissance de feu Hedi Bouchamaoui qui n’a cessé d’œuvrer au développement de sa région au travers d’actions caritatives dans des domaines divers tels que l’éducation, la santé et le social.