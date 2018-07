FIC 2018 : Amina Fakhet, coup de coeur du festival, enflamme la scène par sa présence unique et sa générosité

Plus décontractée, plus confiante, la diva Amina Fakhet, coup de coeur du festival, a fait vibrer, mardi soir, un amphithéâtre complet et des spectateurs restés debout jusqu’à la fin de la soirée pour savourer le retour tant attendu de la star. Dans sa seconde soirée sur la scène de Carthage, la cantatrice a enchanté son public par son talent, sa présence charismatique unique qui conjugue à la fois la force de sa voix et sa transe authentique sur scène.

Répondant aux appels du public lors de la première soirée samedi dernier, la diva a démarré son récital avec des chansons patriotiques à l’exemple de ” Mowaidna Ardak ya Baladna “. La chanteuse a ensuite enchainé par l’interprétation de ses chansons et ses reprises les plus connues à l’exemple de ” Soltane Hobak ” , ” Ala allah ” , ” Ala Jibin Assaba ” ou encore ” Wala marra “.

Durant plus deux heures, le public a été heureux de retrouver Amina dans ses transes et sa folie communicative. En effet dès le début du spectacle, la diva s’est adressée à son public en lui promettant une soirée pleine de folie en déclarant ” On va faire les fous ce soir “. Egale à elle-même, en communion avec son public, Amina s’est livrée tout au long de la soirée à un show dont elle est la seule à connaître le secret. Avec beaucoup d’authenticité, de sensibilité et de passion, la star a libéré sa folie sur scène en taquinant la troupe de l’Orchestre National Tunisien et son maestro Mohamed Lassoued ou en exprimant son amour pour son pays et pour son public. En plus des reprises et des chansons anciennes, Amina Fakhet a tenu à faire découvrir à son public ses nouvelles chansons à l’instar de ” Soltanet gharam ” signée par le poète Mohamed Ali al-Dengueli et le compositeur libyen Mohamed Sadok.

Plusieurs moments forts ont agrémenté cette soirée, à l’exemple de l’hommage rendu par l’artiste au chanteur Belguith al-Sayadi venu avec sa famille assister au concert réfutant ainsi la rumeur de sa mort relayée dans la presse nationale. Ou encore lorsque la fille de feu maestro Abdelhamid Belaljia a rejoint la chanteuse sur scène pour la saluer. La chanteuse Amina n’a pas aussi oublié de rendre hommage au chanteur libanais engagé Marcel Khalifé venu ainsi que plusieurs personnalités politiques tunisiennes assister au spectacle.

Autre moment fort de la soirée, les images filmées de la défunte mère d’Amina en train de chanter qui ont défilé suite à l’interprétation magistrale de la fille de la diva Molka d’une chanson d’Edith Piaf ” L’hymne à l’amour “.

Outre sa fille, Amina Fakhet a tenu aussi à encourager une jeune voix masculine prometteuse, celle de Mohammed Ali Chebil qui a monté sur la scène mythique de l’amphithéâtre romain pour interpréter la chanson de Cheikh al-Afrit ” Al Barrima “.

Face à un public en transe, la cantatrice a clôturé son spectacle avec sa reprise de la chanson ” Al Machina “. Après une absence de plus de 8 ans, la seconde soirée d’Amina Fakhet a consolidé le retour tant attendu de la diva sur la scène des festivals nationaux. En effet, après les deux soirées tenues au festival international de Carthage, la diva entamera une tournée nationale dans différents festivals à savoir Gafsa, Dougga, Gabès, Monastir, Nabeul, Bizerte, El Jem et Djerba.