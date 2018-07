BCE réaffirme le refus de la Tunisie à la loi sur l’Etat-nation du Knesset israélien

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu, lundi, au palais de Carthage, Ahmed Tibi, président du Mouvement arabe pour le renouveau à l’intérieur de la ligne verte.

Le chef de l’Etat a réaffirmé, à cette occasion, le “refus catégorique” de la Tunisie à la loi sur ” l’Etat-nation ” adoptée par le parlement israélien (La Knesset) pour sa “vocation raciste et sa transgression de la légalité internationale et des droits historiques du peuple palestinien”.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Béji Caïd Essebsi a rappelé le soutien constant de la Tunisie à la cause palestinienne juste et à la résistance du peuple palestinien ainsi qu’à sa lutte légitime pour recouvrer ses droits nationaux et créer son Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

Il a appelé les Palestiniens à “unifier leurs rangs et à mobiliser les forces éprises de paix dans le monde, à l’intérieur et à l’extérieur, pour faire pression sur Israël et l’amener à respecter la légalité internationale”.

De son côté, Ahmed Tibi a salué l’appui de la Tunisie à la cause palestinienne et la place centrale dont jouit la cause palestinienne auprès du peuple tunisien.

Il a évoqué les pratiques d’Israël à Al-Qods de nature, selon lui, à saper toute tentative de faire prévaloir la paix dans la région, soulignant l’importance d’engager une action arabe et internationale auprès des instances internationales et des organisations de défense des droits humains pour mettre fin aux violations israéliennes des droits des palestiniens.