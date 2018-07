Tunisie : Résumé de l’actualité de la semaine du 15 au 21 juillet 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 15 au 21 juillet 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 15 juillet 2018

-Une liste de 400 associations d’intérêt commun pionnières en matière de bonne gouvernance (ministère de l’Agriculture)

-Evolution des exportations de 8,6% aux prix fixes au cours du premier semestre de 2018

-Démarrage de la 34ème édition de la foire internationale de Gabès

-Les conseils municipaux débutent leur mandat directement après la prestation de serment et l’élection du maire (ministère)

-Nidaa Tounes appelle Chahed à procéder à un remaniement ministériel dans les plus brefs délais

-Le rapport de la Colibe suscite encore le débat

-Si la situation persiste, le chef du gouvernement doit démissionner ou solliciter le vote de confiance de l’ARP (Caïd Essebsi)

Lundi 16 juillet 2018

-Palmarès du festival ” Manarat ” : ” Manar d’Or ” pour ” Ghost Hunting ” du palestinien Raed Andoni

-Réunion entre les trois présidences et quelques représentants du Document de Carthage

-Selon Nessma TV le président de la République a reçu la copie intégrale de l’entretien et l’a validé

-La douane met en échec trois opérations de contrebande de médicaments et de stupéfiants

-L’entretien télévisé du président de la République est venu confirmer l’acuité de la crise dans le pays (Al Joumhouri)

-L’interview de Béji Caïd Essebsi sur Nessma TV suscite les réactions des partis

-En visite à Benghazi, Jhinaoui appelle à hâter la reconstruction de la Libye

-La présidente de la COLIBE appelle le ministre des Affaires Religieuses à appliquer la loi contre les imams inçitant à la haine

-L’interview de Caïd Essebsi sur Nessma TV, une chaîne “illégale” crée un climat d’anarchie, selon la HAICA

-3073 migrants tunisiens irréguliers arrivés en Italie, depuis le début de 2018 (Chef de mission de l’OIM à Tunis)

-Le nombre des migrants résidant en Tunisie s’élève à 75 500 (OIM)

Mardi 17 juillet 2018

-FIC 2018: Jamel Debbouze de retour à Carthage avec un spectacle de haute voltige

-Concert “La Route de la Soie “aux Thermes d’Antonin: la musique, trait d’union entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud

-Le groupe parlementaire de l’UPL met en garde contre ýl’aggravation de la crise politique

-La balance commerciale alimentaire de la Tunisie excédentaire de 226MD au 1er semestre 2018

-ARP: Le groupe Al Horra propose d’attribuer le nom de feu Abeda Kefi à la salle de la Législation générale

-Le chef du gouvernement reçoit une délégation belge : La coopération sécuritaire à l’ordre du jour

-Les informations sur des risques terroristes sont à communiquer à la Justice au lieu de les publier sur les réseaux sociaux, prévient Sofien Selliti

-La production de phosphate retourne à la normale

-Démarrage de la période des soldes saisonniers, le 2 Août 2018

-L’avocat de l’ancien ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem demande de renforcer la protection de son client

-ARP: Adoption du projet de loi relatif à la déclaration du patrimoine

-La coopération militaire et la migration irrégulière, au centre d’un entretien entre le ministre de la Défense et son homologue belge

-La lutte contre la corruption n’est pas un slogan politique (Premier vice-président de l’ARP)

Mercredi 18 juillet 2018

-Al Massar quitte le gouvernement

-L’enquête sur l’attaque au couteau contre deux policiers à Djerba se poursuit (Selliti)

-Le festival “Les Nuits de la Mahdia” présente sa 43ème édition au large de la mer

-ARP : Débat en commission sur l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA)

-Démission de l’artiste Sami Ben Ameur chargé des préparatifs du Musée national d’art moderne et contemporain

-Offrir au marché africain des services de télécommunications répondant aux besoins demandés

-Sur un total de 2074 listes ayant participé au scrutin municipal, 144 seulement ont ýfourni leurs états financiers (Cour des comptes)

– Le président de la République n’a pas proposé de solutions à la profonde crise politique (FP)

-L’offre du marché en moutons de sacrifice dépasse la demande (UTAP)

-Trois chambres syndicales du transport menacent de se retirer de la convention sectorielle commune

-Le bloc Watania appelle à un remaniement ministériel rapide

-La migration irrégulière et le terrorisme au centre d’une rencontre entre Zbidi et une délégation de l’UE

-La loi sur la déclaration du patrimoine un nouveau jalon sur la voie de la lutte contre la corruption (Déclaration)

-Le secrétaire général de l’UGTT discute avec des partis politiques la situation générale du pays

-La Tunisie est devenue officiellement, le 20ème membre du COMESA

-Le centre de promotion de l’emploi des handicapés de l’association Basma relève désormais du ministère des affaires sociales

-Ridha Belhadj: “Des concertations en cours pour réintégrer Nidaa Tounes”

-On est ouvert à tous les courants de Nidaa Tounes “pour une alliance et non pour une fusion” (Marzouk)

-Youssef Chahed se réjouit de l’adhésion de la Tunisie au COMESA

Jeudi 19 juillet 2018

– Retour au système trimestriel dès la prochaine rentrée scolaire

-Ben Salem dément les rumeurs selon lesquelles les matières scientifiques ne seraient plus enseignées dans les langues étrangères

-Hammam-Lif : Evacuation du Palais Husseinite de ses occupants fin juillet

-Appel à publier la liste ýdéfinitive des martyrs et blessés de la ýrévolution au JORT

-Nette amélioration des services portuaires au port commercial de Radès (ministère du Transport)

-Attaque terroriste d’Ain Soltane: Le MI enquêtera sur la non acquisition de voitures blindées (Ghazi Jribi)

-Zouhaier Hamdi et Hamma Hammami:”Rien ne justifie le maintien de l’actuel gouvernement”

-L’économie tunisienne a réalisé des indicateurs encourageants pour les partenaires internationaux (directeur FMI)

-Prochain versement d’une enveloppe de 250 millions de dinars à la pharmacie centrale (ministre de la santé)

-“Les indicateurs positifs réalisés en Tunisie, nécessitent davantage d’impulsion et d’incitation” ( Jihad Azour) Interview

Vendredi 20 juillet 2018

-Le braqueur présumé d’une agence de la STB à El Manar 2 arrêté (Intérieur)

-Tataouine : Le porte-parole du mouvement El Kamour condamné à 2 mois avec sursis dans une affaire de droit commun (Tribunal)

-FIC 2018 : Rami Khalife ravive l’œuvre de son père Marcel dans un hymne à la vie

-FIC2018: Le groupe “Myrath” enflamme la scène mythique de Carthage

– La loi sur la déclaration de patrimoine comporte de nombreuses lacunes (Chawki Gueddas)

-La maîtrise de l’inflation nécessite une contribution plus active des autorités publiques (BCT)

-La Tunisie, officiellement adhérente au COMESA : une opportunité pour réduire le coût de l’export (Amor Elbehi)

-Le président de la République est devenu une partie prenante au conflit au sein de Nidaa Tounes, estime Al Irada

-Le projet de loi sur le service national volontaire vise à atténuer l’aversion pour l’obligation militaire (Zbidi)

Samedi 21 juillet 2018

-Le rapport de la COLIBE est contraire aux préceptes du Coran et de la Sunna (Conseil islamique supérieur)

-Cérémonie d’ouverture du Festival International de Dougga sous le signe de l’amour et de la tolérance

-Le ministère de l’Energie a reçu 58 demandes de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables

-Plus de 60 députés ont signé une pétition pour demander à Chahed de solliciter le renouvellement de la confiance (Chaouachi)

-Lancement de 126 projets de réhabilitation ciblant des centres de formation professionnelle

-Mbarka Aouania:”L’affaire Mohamed Brahmi avance très lentement”

-Le gouvernement et l’UGTT parviennent à un accord sur l’augmentation des pensions de retraites dans le secteur public (ministre des Affaires sociales)