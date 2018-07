Aucun effort ne sera ménagé pour améliorer les conditions d’hébergement des pèlerins tunisiens

Les difficultés rencontrées concernant les conditions d’hébergement dans les lieux saints pendant la saison du pèlerinage existeront toujours en particulier à Mina et Arafat, a indiqué Tarak Hrabi, chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses.

Le ministère ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions d’hébergement des pèlerins tunisiens, a-t-il déclaré à l’agence TAP, en présidant dimanche une initiation aux rites du pèlerinage organisée à la Foire internationale de Sfax dans le cadre de la journée régionale des pèlerins.

Ont participé à cette initiation, des pèlerins issus du gouvernorat de Sfax et de 10 autres régions avoisinantes. Le but est de les préparer à accomplir les rites du pèlerinage dans les meilleures conditions possibles.

Sur le coût du pèlerinage qui a suscité cette année un grand débat, Tarak Hrabi a indiqué qu’il englobe l’hébergement et les services et ne couvre pas les charges de l’Etat en termes d’accompagnement et de protection sanitaire et autres.

La journée régionale des pèlerins a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et des cadres régionaux.

Le nombre des pèlerins dans le gouvernorat de Sfax s’élève cette année à 1086 pèlerins et pèlerines. Le premier vol vers les lieux saints est prévu le 31 juillet 2018. Cinq autres vols sont prévus les 5, 8, 11 et 12 août prochain.