Mondial-2019 (Qual/Afrique) – 2e tour : la Tunisie accueillera la phase aller en septembre prochain

La Tunisie, qui avait validé son billet pour le second tour des qualifications africaines au Mondial Chine 2019 de basket-ball, accueillera la phase aller de ce tour en septembre prochain, apprend l’agence TAP vendredi soir auprès du président de la fédération tunisienne de basket-ball.

Le cinq national avait terminé le premier tour, joué en aller retour à Youndé et à Radès, en tête du groupe avec 12 points, devant le Cameroun (10 pts) et le Tchad (8 pts), rappelle-t-on.

De leur coté le Nigéria, le Rwanda et le Mali (groupe B), l’Angola, l’Egypte et le Maroc (groupe C), le Sénégal, la République centrafricaine et la Côte d’Ivoire (groupe D) avaient également assuré leur qualification pour le deuxième tour qui se jouera en aller et retour.

Les douze sélections africaines qualifiées sont divisées en deux poules (E et F) de 6 équipes chacune.

La Tunisie évoluera dans le groupe E avec le Cameroun, l’Angola, l’Egypte le Maroc et le Tchad et le groupe F est formé du Nigéria, du Sénégal, de la République Centrafricaine, du Rwanda, de la Côte d’Ivoire et du Mali.

La Tunisie disputera son premier match le 14 septembre face au Maroc. Elle affrontera le 15 septembre l’Egypte et le 16 du même mois l’Angola.

Le 2e tour retour dont le pays organisateur n’a pas encore été désigné aura lieu fin novembre et début décembre prochains.

Le cinq national entrera en lice le 30 novembre face au Maroc avant de rencontrer le 1r décembre l’Egypte et le 2 décembre l’Angola.

Les deux meilleures équipes des groupes E et F valideront leurs billets pour la Coupe du Monde FIBA 2019. Les deux équipes classées troisièmes disputeront un match barrage pour désigner le troisième qualifié pour le Mondial.

La phase finale de la compétition phare de la FIBA regroupera, pour la toute première fois, 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine.

Par ailleurs, la sélection tunisienne reprendra lundi les entraînements en prévision de sa participation pour tournoi Stankovic des 5 nations qui aura lieu du 11 au 17 août prochain en Chine, dans le cadre de sa préparation au 2e tour éliminatoire du Mondial.

Calendrier du 2e tour:

Phase aller (Tunis):

14 septembre

Maroc – Tunisie

Angola – Cameroun

Egypte – Tchad

15 septembre

Tunisie – Egypte

Cameroun – Maroc

Tchad – Angola

16 septembre

Tunisie – Angola

Cameroun – Egypte

Tchad – Maroc

Phase retour (pays à désigner):

30 novembre

Tunisie – Maroc

Cameroun – Angola

Tchad – Egypte

1re décembre

Egypte – Tunisie

Maroc – Cameroun

Angola – Tchad

2 décembre

Angola – Tunisie

Egypte – Cameroun

Tchad – Maroc