Programme de la 42ème édition du festival international de Dougga du 20 juillet au 05 août 2018

10 soirées de musique et de théâtre sont au programme de la 42ème édition du Festival International de Dougga qui se tiendra du 20 juillet au 5 août 2018 au site archéologique de Dougga.

L’ouverture le 20 juillet sera avec un concert de l’Orchestre et Choeur du conservatoire El Manar sous la direction du maestro Fadi Ben Othmane. Il s’agit d’une formation académique prestigieuse qui compte 60 musiciens d’exception, des choristes et de grands solistes tunisiens: le Baryton Heithem Lahdhiri, la Soprano Yosra Abid, l’artiste Yesser Jradi, la Soprano Hela Channoufi, le chanteur compositeur Mahmoud Turki et le Ténor Hatem Nasri.

Pour la soirée du 21 juillet, les festivaliers auront rendez-vous avec le stand up “Mouch Mawjoud” de Karim Gharbi. La pièce de théâtre “Madame Kenza” de Wajiha Jendoubi d’après une mise en scène de Moncef Dhouib est programmée pour la soirée du 25 juillet.

Pour la soirée du 27 juillet, le festival a programmé un concert du groupe “Gipsy del Mundo” qui regroupe des virtuoses de la guitare qui enflamment les salles de concert du monde entier depuis de nombreuses années. Leurs influences musicales mixent le flamenco, la bossa nova, le jazz et la guitare classique donnant ses lettres de noblesse à une musique gitane authentique et vivante. Leurs guitares expriment toutes les valeurs du peuple gitan ainsi que la souffrance et la joie de ces nomades épris de liberté.

Le public aura rendez-vous pour la soirée du 28 juillet, avec le grand artiste Marcel Khalifa qui sera accompagné par son fils le pianiste virtuose Rami Khalife et du talentueux percussionniste Aymeric Westrich. Entre ses chansons les plus adulées, devenues hymne d’une identité meurtrie et ses compositions qui transportent vers d’autres cieux plus vastes, il revisite quatre décennies de son répertoire brillant.

La musique algérienne sera présente dans la soirée du 29 juillet avec le groupe “El Dey”, groupe algérien de fusion entre la musique diwane, la chaabi et le flamenco mêlant quelques touches plus jazzy. Fondé en 2009, “El Dey” est un groupe musical composé de jeunes artistes algérois talentueux qui ont su, très vite, s’imposer sur la scène nationale. Mélangeant divers styles musicaux pour donner un résultat surprenant, les cinq membres du groupe content leurs histoires aux rythmes de musique hispanique tout en s’inspirant de la musique chaâbi. Le 31 juillet, les amateurs du théâtre auront rendez-vous avec la pièce “Malla 3ila” avec Naima Jeni, Oumaima Ben Hafsia, Bassem Hamraoui et Faycel Lahdhiri.

Le duo “Yuma” et Sabri Mosbeh animeront la soirée du 1er aout. “Yuma” est apparu sur la planète musique le 20 décembre 2015. Le duo se distingue sur la toile par des ” mashups ” originaux de chansons orientales et occidentales, en établissant des passerelles entre les cultures des deux rives de la Méditerranée. Aujourd’hui, folk Yuma s’affirme comme un des leaders de la musique alternative tunisienne.

Le premier album “A S S L Y ” de Sabri Mosbeh traduit ses influences musicales multiples, oscillant entre musique folklorique tunisienne et sonorités à résonance moderne. Quelles soient écrites ou reprises, ses chansons sont toujours riches en style, dans des rythmes à la fois envoûtants et modernes qui ne laissent ni l’oreille ni le cœur indifférents.

Le spectacle “Ziara” de Sami Lajmi est au programme de la soirée du 04 aout. La soirée de clôture le 5 août sera avec la diva Amina Fakhet qui, après huit années d’absence des scènes tunisiennes, revient cette année avec au programme du nouveau, des chansons inédites et le meilleur de ses plus beaux tubes.