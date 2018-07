Ligue des champions (3e journée, Gr A) : Victoire laborieuse de l’Espérance ST face à Kampala City Council

L’Espérance ST a arraché une précieuse mais laborieuse victoire en fin de rencontre face Kampala City Council d’Ouganda (3-2), en match comptant pour la 3e journée du Groupe A, disputé mardi soir à Radès.

Les buts ont été inscrits par Anis Badri (30), Saad Beguir (33) et Bilel Mejri (82) pour l’Espérance ST, Jackson Nunda (18) et Khalil Chammam contre son camp (22).

Lors des deux précédentes journées, l’Espérance ST avait fait match nul en déplacement face à Al Ahly (0-0) et battu Township Rollers du Botswana (4-1).

Malgré un début en force marqué par deux occasions nettes de Anis Badri dont le tir était capté par le gardien ougandais et une main d’un défenseur qui empêchait le ballon de franchir la ligne, les “sang et or” ont été vite menés au score 2 à 0.

Kampala City, optant pour l’arme du contre, ouvrait en effet la marque à la 18 par Jackson Nunda qui profitait d’une grosse faute dans la défense.

Quatre minutes plus tard, la formation ougandaise doublait la marque après un duel entre Shaban Muhammad et le défenseur “sang et or” Sameh Derbali qui poussait dans ses propres filets.

Mais les champions de Tunisie n’étaient pas intimidés pour autant. Elevant le rythme de jeu, la formation de Khaled Ben Yahya exerçait une forte pression sur le club ougandais.

Ses efforts étaient récompensés par un premier but inscrit à la 30 par Anis Badri qui reprenait de la tête un centrage au deuxième poteau de Blaili. Trois minutes plus tard Saad Beguir égalisait pour les espérantistes.

Le représentant du football tunisien revenait de loin, mais le plus dure rester à faire.

Maintenant son étreinte en seconde période, l’Espérance ST a pêché par un manque de concentration et d’efficacité. La meilleure occasion s’offrait à la 49 pour Bilel Mejri mais sa reprise de la tête était repoussée par le poteau. Après plusieurs tentatives laborieuses, les “sang et or” parvenaient finalement à débloquer la situation en arrachant la victoire à la 82 grâce à Mejri qui trompait le gardien Charles Lugwago d’un tir tendu.

La formation de Ben Yahya, qui décroche ainsi une précieuse deuxième victoire après avoir battu Township Rollers du Botswana 4 à 1 contre un match nul en déplacement face à Al Ahly (0-0), prend la tête du Groupe A (7 pts) et conforte ses chances de qualification pour les quarts de finale, avec trois longueurs d’avance sur Al Ahly d’Egypte qui a dominé Township Rollers (Bot) 3 à 0, et quatre sur Kampala City et les Rolleres.

Les “sang et or” pourront ainsi effectuer dans la sérénité leur prochain déplacement à Kampala pour le compte de la 4e journée, prévue le 17 juillet. De son côté les Rollers accueilleront Al Ahly.