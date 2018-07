Quelques nuageux sur l’ensemble du pays. Vent de secteur Est faible à modéré. Mer agitée à très agitée sur le nord et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 34 et 38°C sur les régions côtières, entre 39 et 44°C ailleurs et atteignant 46°C sur le sud-ouest avec coups de Sirocco.