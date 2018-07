Tunisie – Vague de chaleur : Appel à respecter les consignes pour éviter des problèmes de santé

Le ministère de la santé rappelle, dans un communiqué rendu public vendredi, les consignes à respecter lors de canicule afin d’éviter d’éventuels problèmes de santé notamment pour les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les bébés.

Le ministère recommande, selon la même source, l’impératif de boire une quantité suffisante d’eau, jusqu’à un litre et demi par jour, d’éviter les boissons contenant un taux élevé de sucre, et de rester à la maison en limitant l’augmentation de température de l’habitation, en fermant les volets et les rideaux.

Le ministère appelle également à se rafraîchir régulièrement en se mouillant la peau avec des linges humides et en prenant des douches fraîches.

Il est de même nécessaire de protéger la peau et de mettre des habits en coton, précise la même source ajoutant l’impératif d’éviter les baignades entre 11h et 16h tout en protégeant la peau avec une crème solaire et en portant des lunettes de soleil.