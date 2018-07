Tunisie : Youssef Chahed reçoit à Dar Dhiafa des députés de Jendouba

Le député Ahmed Mechergui, élu de Jendouba a déclaré jeudi à la TAP que le chef du gouvernement Youssef Chahed s’est engagé la veille, lors d’une rencontre avec des députés de la région à Dar Dhiafa à Carthage, à fournir des équipements et du matériel supplémentaire au postes frontaliers relevant de la Garde nationale. Une mesure qui touchera le reste des gouvernorats frontaliers, a-t-il promis.

Le chef du gouvernement a assuré, aussi qu’il œuvrera au parachèvement des projets de développement en suspens et à l’élargissement des routes et pistes forestières et se penchera davantage sur les problématiques des établissements éducatifs et de santé, a indiqué le député.

Youssef Chahed a insisté, selon la même source, sur la réhabilitation du rôle du citoyen en matière de contrôle et de signalement des dangers qui guettent la stabilité du pays, annonçant, par ailleurs, l’organisation d’une consultation régionale sur les faibles taux de réussite aux examens nationaux enregistrés par la région qui figure depuis des décennies en bas du classement national.

La rencontre de Youssef Chahed avec les élus de Jendouba intervient quelques jours après l’attaque terroriste qui a ciblé dimanche dernier une patrouille de la Garde nationale à Ain Soltane dans la délégation de Ghardimaou.