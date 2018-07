La première école de commerce en alternance de Tunisie verra le jour à Sousse

La première école de commerce en alternance de Tunisie, dénommée “EIMS“, ouvre à Sousse, dans un nouveau campus de 2.200 m2 à Hammam Sousse.

«L’alternance ? C’est la possibilité d’être formé à la fois à l’école et en entreprise pour garantir le plus possible l’employabilité des jeunes. Un concept venu de France et inédit en Tunisie», lit-on dans un communiqué de presse.

Les programmes de l’EIMS couvrent 2 cycles, avec 3 mois de stage obligatoire pour chaque année de formation.

En effet, le “Cycle Licence“ permet de se former aux métiers du marketing, du commerce, de la gestion et de l’économie ; alors que le “Cycle Master“ permet aux étudiants de devenir de véritables experts pour préparer leur futur rôle de managers, explique l’EIMS.

Dans son communiqué, l’école annonce 2 masters pour commencer, à savoir un master en marketing pharmaceutique et un master en comptabilité/gestion ; l’EIMS soulignant que ses programmes permettront d’obtenir un diplôme d’Etat tunisien. Il y a même un parcours master en codiplomation avec une école de commerce française, DBS.

Une Journée portes ouvertes de l’EIMS est prévue pour le 21 juillet 2018 sur le campus de Hammam-Sousse.