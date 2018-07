Attaque terroriste à Ain Soltane : La Ligue des Etats arabes affirme l’entière solidarité des pays arabes avec la Tunisie

Le secrétariat général du Conseil des ministre arabes de l’Intérieur a condamné avec “la plus grande fermeté” la “lâche” attaque terroriste survenue dimanche dans la localité de Ain Soltane (gouvernorat de Jendouba) causant la mort de six Gardes nationaux et en blessant trois autres.

Dans une déclaration rendue publique lundi, le secrétariat général du Conseil des ministre arabes de l’Intérieur s’est dit convaincu que la cohésion et la solidarité du peuple tunisien et de ses vaillantes forces de sécurité favoriseront la lutte contre le terrorisme et les efforts visant à instaurer un climat de stabilité et de sécurité et à réaliser le développement dans divers domaines.

De son côté, la Ligue des Etats arabes a condamné fermement cette “attaque terroriste meurtrière”. Le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe, Mahmoud Afifi, a affirmé, dans un communiqué, “l’entière solidarité des pays arabes avec la Tunisie et leur plein soutien à ses efforts visant la lutte contre le terrorisme”.

“Ces actes criminels ne vont pas empêcher la Tunisie, direction et peuple, d’aller de l’avant pour mettre un terme à ces crimes qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité des sociétés arabes”, rapportent des agences de presse.