Tunisie : Résumé de l’actualité de la semaine du 1er au 7 juillet 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 1er au 7 juillet 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 1er juillet 2018

-Un label écologique “Wild Tunisia” pour promouvoir les produits issus des aires protégées en Tunisie

-Saisie de 72 mille litres de carburant de contrebande (Défense)

-Un millier de réfugiés vivent en Tunisie

-Malgré une baisse des accidents de la route, le nombre des victimes reste élevé (Observatoire)

-Trois roads shows pour présenter les opportunités d’affaires en RDC

-Intensifier la présence policière et les campagnes de sensibilisation pour stopper l’hémorragie des accidents (Observatoire)

-Augmentation des tarifs du transport public irrégulier à partir d’aujourd’hui

-Projet de cogestion de la pêche au nord de la Méditerranée : la Tunisie pourrait en faire partie

-Journée d’information autour de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme

-Après la Ligue arabe, l’UA entérine la candidature de la Tunisie au Conseil de sécurité

-Jeux méditerranéens Tarragone-2018: le Comité d’organisation “fier” d’avoir relevé le défi

Lundi 2 juillet 2018

-Le SNJT affirme son appui à la commission des libertés individuelles et de l’égalité (communiqué)

-Lancement prochain d’un Fonds d’Excellence pour les Femmes Africaines en soutien aux entreprises dirigées par les femmes

-ATTT: séance continue des prestations de services de la visite technique dans les centres El Bokri et Sidi Hassine Sijoumi

-Le recours à l’endettement traduit l’incapacité du gouvernement à résoudre ýles problèmes, selon Tounes Al-Irada

-Le rapport de la COLIBE est un pas important envers l’enracinement des libertés (Organisations de la société civile)

-Aucune prise de position du gouvernement envers le rapport de la COLIBE (Ministre de la Femme)

-Exclusif Tap: 22 spectacles, retour d’Amina Fakhet et deux productions du FIC 2018 à l’ouverture et la clôture

-Reprise de l’échange commercial et de la coopération industrielle entre la Tunisie et la Libye (ministre de l’industrie)

-Le CREDIF réalisera prochainement une étude de genre sur le terrorisme

-Ridha Belhaj appelle le président de la République à assumer son rôle en tant que garant de la Constitution pour sauver la situation

-Démarrage d’une session de formation sur la broderie chinoise au profit de 20 artisanes tunisiennes

-Mise en œuvre bientôt d’un plan d’action sur la justice et le règlement des conflits au travail

Mardi 3 juillet 2018

-Dorra Ismaïl nouvelle secrétaire générale du parti Tounes ýAl-Irada

-Souad Abderrahim remporte la présidence du Conseil municipal de Tunis

-Trois individus interpellés à Sidi Bouzid pour suspicion ýd’appartenance à une organisation terroriste (Intérieur)

-Un centre d’hébergement au parc El Feija, fermé depuis 7 ans, faute de budget et de législation adéquate

-Les recommandations du rapport de la COLIBE consolideront les droits humains en Tunisie (LTDH)

-Nouvelle campagne de lutte contre la fièvre aphteuse bovine

-Etat d’avancement du programme de promotion de l’égalité Homme-femme – Moussawat (2ème réunion)

-Plusieurs pays désirent faire de la Tunisie une plate-forme de l’industrie militaire (ministre)

-Un projet tuniso-français de partenariat stratégique dans l’agro-alimentaire

-Coût des logements : Tunis, la ville africaine la plus chère selon l’enquête Mercer

-Le gouvernement n’a conclu de contrat avec aucune agence de publicité étrangère (Iyed Dahmani)

-ONU-Femmes prête à renforcer la coopération avec la Tunisie dans le domaine de l’égalité Hommes-Femmes

-Machrou Tounès appelle à un front regroupant partis politiques, organisations et forces nationales

-Dépasser les divergences et se tenir à l’écart des tiraillements (Souad Abderrahim)

-Constitution d’une commission chargée de trouver la formule légale pour augmenter les pensions des retraités

-Pétition électronique de soutien à la Commission des libertés individuelles et de l’égalité

-Ridha Belhaj accuse une faction de Nidaa Tounes de “saper l’unification des forces démocrates”

-“Le ministère de la justice œuvre à préparer les enfants délinquants à la réinsertion sociale” (jribi)

Mercredi 4 juillet 2018

-44 spectacles au programme de la 54ème édition du festival international de Hammamet

-“L’augmentation du TMM, profitera à la sphère bancaire et financière aux dépends de la sphère réelle” (Aram Belhadj)

-Entretien entre les responsables de l’UTICA et une délégation du G7

-Pas d’augmentation des prix des eaux minérales à la production (Patronat)

-La chambre syndicale des loueurs de voitures propose de changer la couleur des plaques d’immatriculation, pour lutter contre les clandestins

-Le député Yassine Ayari dénonce un procès “politique”

-“Quand le monétaire affaiblit l’efficience des marchés financiers, c’est l’économie réelle qui en pâtit” (Moez Hadidane)

-Le chef du gouvernement devrait solliciter un vote de confiance pour poursuivre sa mission (Zouhair Maghzaoui)

-Concours d’admission aux collèges pilotes : Quelque 1660 élèves admis (Ministère de l’éducation)

-19 mille postes d’emploi disponibles au cours du premier semestre de 2018 (directeur général de l’ANETI)

-L’ARP lance une plateforme dédiée à la société civile

-Jeunesse – Ouverture à Tunis de la conférence sur “la protection des jeunes contre la délinquance et la criminalité”

-Lancement du plan d’action pour la mise en œuvre de la résolution onusienne 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité

-Jhinaoui appelle le Canada à réviser ses consignes de voyage vers la Tunisie

-Municipales 2018: La candidate de Nidaa Tounes élue Maire de La Goulette

-La Tunisie prépare une conférence internationale sur les perspectives du partenariat public-privé

– L’association tunisienne de défense de valeurs universitaires appelle à traduire le rapport de la COLIBE en des projets de loi

-Signature d’un accord INLUCC-IVD relatif aux violations des droits humains en rapport avec la corruption financière

-Les articles amendés de la loi sur les instances constitutionnelles bloquent les travaux de la plénière

-Le Kef-Justice transitionnelle : Report de l’examen de l’affaire de l’assassinat de Nabil Barakati

-Coupure et perturbation dans la distribution de l’eau à Tunis, Ben Arous et Nabeul

-Le Courant populaire appelle les forces nationales progressistes au dialogue

Jeudi 5 juillet 2018

-Mohamed Tlili Mansri démissionne de la présidence de l’ISIE

-La coupure de l’eau touchant 3 gouvernorats, ne durera pas plus de 24 heures (ministère de l’agriculture)

-La Tunisie, premier pays arabe bénéficiaire du programme de création d’un million d’emplois dans la région arabe

-Le comité onusien des droits des personnes handicapées appelle la Tunisie à revoir sa définition du handicap

-Le ministre de l’équipement présente les excuses du gouvernement aux citoyens suite à l’accident survenu sur le canal d’approvisionnement en eau de Tunis-Sud

-Année universitaire 2018/2019: Octroi aux étudiants d’une carte électronique intelligente

-Jeunesse – Un taux de participation de 95,84 % au programme national du tourisme des jeunes “Tounes Darna”

-Lutte contre les contrats de travail fictifs à l’étranger: Elaboration d’un projet de loi réglant l’activité des bureaux d’emploi privés

-RDC : Industries pharmaceutiques et bâtiment, les créneaux les plus porteurs pour les produits tunisiens

-Naissance d’un nouveau parti politique

-Les magistrats protestent contre la politique d’exclusion du CSM et son manque d’ouverture

-Colloque à Tunis sur les dynamiques migratoires dans la région euro-méditerranéenne

-Un nouveau plan de réforme pour Tunisair

-Démarrage à Hammamet des rencontres régionales sur le dialogue social autour des politiques sanitaires

Vendredi 6 juillet 2018

-Il n’y aura pas d’augmentation du prix du lait au détail, mais seulement au niveau de la production (CMR)

-Les prix de vente au public du lait préserveront leurs niveaux fixés depuis janvier 2015 (ministère du commerce)

-Baccalauréat 2018 : Taux de réussite de 36,34% à la session de contrôle (Omar Ouelbani)

-Le syndicat de base des techniciens de la navigation aérienne revendique la nomination d’un nouveau PDG à la tête de l’OACA

-Soldes: La chambre syndicale du commerce des tissus réaffirme son attachement à la date du 7 août 2018

-Municipales 2018- Tunis : La candidate de “Nidaa Tounes” élue Maire de Carthage

-Des agents de l’ONFP empêchent la PDG d’accéder à son bureau

-Absence de volonté politique d’adopter le projet de loi sur la déclaration du patrimoine (Al-Bawsala)

-Le groupe parlementaire de l’UPL attaché à la tenue d’une plénière pour l’audition du président de l’ISIE

-Caid Essebsi réaffirme l’engagement de la Tunisie aux côtés de la Libye

-L’observatoire Chahed dénonce le report de l’examen en ýplénière de la demande de révocation du président de ýl’ISIE

-Les prix de vente au public du lait demeureront les mêmes (ministère du commerce)

-Le GAFI consulte le secteur privé sur les moyens de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

-Palais du gouvernement: Les lauréats et lauréates du bac reçus par Youssef Chahed

Samedi 7 juillet 2018

-Le FMI approuve le versement d’une nouvelle tranche de prêt à la Tunisie d’un montant de 249,1 millions de dollars

-Prochaine signature à Pékin d’un mémorandum d’entente sur l’adhésion de la Tunisie à l’initiative “La ceinture et la Route”

-Chahed pose la première pierre d’une unité de fabrication de câbles électriques, à Bouhjar à Monastir

-Sfax : Le Conseil régional du gouvernorat adopte l’arrêt de toutes activités phosphatières dans la région

-ATIDE demande une enquête autour de “ce qui se passe” au sein de l’ISIE

-Financement britannique d’une campagne pro-gouvernementale: L’UGTT appelle l’ARP à ouvrir une enquête

-Les réserves en devises poursuivent leur tendance baissière pour se situer à 71 jours d’importation

-Signature de l’accord sur la majoration du SMIG

-Sotipapier présentera à ses actionnaires des dividendes de 0,245 dinar, pour l’exercice 2017

-La loi sur la promotion des startups “start-up Act” permettra de résoudre les problémes de financement des jeunes (Anouar Maarouf)