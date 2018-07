Des manifestations culturelles variées au menu de la programmation estivale de Kébili

La délégation régionale des affaires culturelles de Kébili vient d’entamer la réalisation d’un programme riche et varié dans le cadre des activités culturelles de la saison estivale pour les mois de juillet et août 2018.

Destinés à toute les catégories d’âge, des stages fermés ont été ainsi préparés pour les différents clubs des maisons de culture de la région et ceci dans plusieurs spécialités à l’instar du théâtre, la musique, ou le dessin, a fait savoir, samedi, le chef de service des institutions de l’animation culturelle au sein de la délégation régionale des affaires culturelles Mohamed Anouar Hamed.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP de la région, Hamed a indiqué que les différentes activités programmées permettront d’attirer un large public tout au long de la saison estivale.

Plusieurs manifestations se tiendront dans les délégations nord et sud de la région de Kébili à l’instar des journées culturelles dans la localité de Barghouthia (Kébili Sud) les 7 et 8 juillet 2018 et le festival d’été de la localité de Jdeida (Kébili Nord) les 13, 14 et 15 juillet 2018.

Le festival de la liberté et de la dignité animera les soirées estivales de la localité de “Nouail” (Douz Sud) du 27 au 29 juillet 2018.

Durant le mois d’août, plusieurs manifestations culturelles sont, également, prévues, dont le festival d’été de Zaafran (Douz Sud) du 1 au 4 août 2018 et le festival du rire de Douz du 9 au 12 août 2018.