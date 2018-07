Cyclisme : Départ du Tour de France 2018

Le Tour de France cycliste 2018 s’est élancé, samedi, de Noirmoutier-en-l’Ile (Vendée-ouest) pour un parcours de 3351 km répartis en 21 étapes qui trouveront leur épilogue le 29 juillet sur les Champs Elysées à Paris.

La première étape de cette 105e édition de la Grande Boucle depuis la création de l’épreuve en 1903 sera disputée sur une distance de 201

kilomètres.

Le programme du Tour comporte deux étapes contre-la-montre (une individuelle et une par équipes).

Les précédentes éditions avaient donné lieu à 36 victoires pour la France, 18 pour la Belgique, 12 pour l’Espagne, 10 pour l’Italie, 5 pour la Grande-Bretagne et le Luxembourg, 3 pour les Etats-Unis, 2 pour les Pays-Bas et la Suisse, 1 pour l’Allemagne, l’Australie, le Danemark et l’Irlande (7 non attribuées).

Chris Froome (GBR) a dominé les cinq dernières éditions du tour à l’exception de celle de 2014 remportée par l’Italien Vincenzo Nibali.

Les préparatifs de l’édition de cette année de la Grande Boucle ont été marqués justement par une polémique au sujet du champion britannique, en quête d’une cinquième victoire sur le Tour après avoir été blanchi par l’Union cycliste internationale suite à un contrôle antidopage jugé “anormal”.

Le vainqueur de l’édition de cette année empochera la bagatelle somme de 500.000 euros alors que le tour est doté d’une enveloppe globale de

2.287.750 euros.