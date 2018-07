Tunisie – Année universitaire 2018/2019 : Octroi aux étudiants d’une carte électronique intelligente

Les étudiants bénéficieront à partir de l’année universitaire 2018/2019 d’une carte électronique intelligente multifonctionnelle, a annoncé jeudi Mongi Naimi, directeur général des affaires estudiantines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Naimi a ajouté dans une déclaration à la TAP que cette carte valable durant le parcours universitaire de l’étudiant, permet d’effectuer différentes opérations bancaires et postales (bourses et prêts universitaires et autres) et de payer via internet, téléphone mobile ou autre moyen accrédité par la poste tunisienne dans la limite du solde disponible.

Ce service offert par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en coopération avec la poste tunisienne permet aussi de retirer l’argent des distributeurs automatiques de billets (bancaires et postaux) et de payer les frais universitaires (frais d’inscription, de foyers et de restaurant universitaire), a encore précisé la même source.