Tunisie – Festival international de Carthage : Retour de la diva Amina Fakhet

24 soirées meubleront la programmation de la 54ème édition du festival international de Carthage qui se tiendra du 13 juillet au 17 aout 20108. Le clou de cette édition est le retour après près de 10 ans d’absence de la chanteuse tunisienne Amina Fakhet, qui animera deux soirées les 21 et 24 juillet au grand bonheur de ses fans curieux de découvrir les nouveautés de leur artiste adulée.

Pour cette édition 2018, a indiqué Mokhtar Rassaa, directeur du festival lors de la conférence de presse organisée à Tunis, le festival international de Carthage se réserve sept spectacles exclusifs avec la présence de l’humoriste Jamel Dabbouze qui revient sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage après 6 six d’absence, le groupe français “Gospel 100 voix”, Kendji Girac (chanteur et guitariste de flamenco français), le chanteur libanais Melhem Zein, le chanteur irakien Kadhem Essaher, “Des étoiles de la Palestine” avec Amal Morcos et Ameer Dandan qui ont dédié leur art à la cause palestinienne et la chanteuse libanaise Mejda Erroumi.

Autre spécificité de cette édition réside dans les trois productions spéciales du festival qui sont au programme cette année à savoir les spectacles d’ouverture et de clôture et le concert d’opéra “Carnaval” de Hassan Doss. Ainsi, l’ouverture se fera avec le spectacle “De Carthage à Séville” conçu par Mohamed Lassoued et qui réunit sur scène Zied Gharsa et Dorsaf Hemdani (Tunisie), Abir El Abed (Maroc), Abbes Righi (Algérie) et Maria Marine (Espagne).

Ce spectacle se veut un voyage dans le patrimoine musical maghrébin avec ses déclinaisons tunisienne, algérienne, marocaine et espagnole. “24 parfums” du compositeur Mohamed Ali Kammoun qui sera à la clôture est une création orchestrale exclusive du FIC réalisée avec la participation de l’Orchestre de l’Opéra de Tunis. Cette création dresse une sorte de portrait musical de la Tunisie sur la base de matériaux sonores et visuels traditionnels et modernes.

Après le succès de son album “Tayer” en 2017, le chanteur lyrique Hassen Doss sera sur la scène de Carthage avec une production spéciale du festival “Carnaval”, en proposant 14 chansons qu’il a lui même composé. Au programme de ce spectacle figurent des airs d’opéra et d’autres morceaux avec la participation de sept musiciens, d’une chorale, de huit vocalistes et de plusieurs danseurs.

Mokhtar Rassaa a tenu à préciser que le festival n’a pu, faute de budget, assurer cette année plus de 24 soirées “où on a essayé au mieux d’assurer la qualité et de diversifier les expressions musicales et artistiques pour répondre à tous les gouts”.

Avec un budget de l’ordre de cinq millions de dinars, le festival a-t-il ajouté, a pu bénéficier d’un spectacle dans le cadre de la coopération avec la république populaire de Chine à savoir le Ballet de Chine programmé pour la soirée du samedi 11 aout.

Mokthar Rassaa a, dans ce sens, indiqué que pour cette édition, 8 spectacles tunisiens sont au programme (dont pour la première fois la montée sur scène de Hela Melki le 27 juillet qui a pu se faire connaitre par le public arabe dans l’émission The Voice) aux côtés de 12 spectacles internationaux dont 7 soirées moyen orientales et 5 occidentales.

La vente en ligne des tickets sera ouverte à partir d’aujourd’hui à 18H00 sur le site officiel du festival. Quatre points de vente seront ouverts à partir de demain à 15h00 à la cité de la Culture, au théâtre municipal de Tunis, l’amphithéâtre de Carthage (deux points de vente).

Dans le cadre de la programmation parallèle, un hommage sera rendu à la mémoire de Raja Ben Ammar à travers une série de spectacles de théâtre et de danse.

Le cinéma sera présent dans le festival à partir du 19 au 25 août avec la programmation de plusieurs films à succès à l’échelle nationale ou internationale à l’instar de “Jaida” de Selma Baccar ou “Mission impossible 6” de Christopher McQuarrie.