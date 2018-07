Tunisie : Mise en œuvre bientôt d’un plan d’action sur la justice et le règlement des conflits au travail

Le plan d’action élaboré par l’Institut de La Haye pour l’innovation juridique (The Hague Institute for innovation of law), en collaboration avec des experts tunisiens a été au centre d’un entretien, lundi, entre le ministre de la Justice Ghazi Jribi et le directeur de l’institut Sam Muller.

Le plan d’action concerne, pour l’essentiel, sur les moyens de développer la justice liée au règlement des conflits au travail, précise le ministère de la Justice dans un communiqué.

L’entretien a également porté, selon la même source, sur le développement du système judiciaire et la promotion des services fournis aux justiciables, de façon générale.

M Sam Muller était accompagné du représentant régional de l’Institut Roger Khouri et de sa coordinatrice en Tunisie Thouraya Tijani.