Tunisie : 22 spectacles, retour d’Amina Fakhet et deux productions du FIC 2018 à l’ouverture et la clôture

22 spectacles en tout dont 8 tunisiens, 12 spectacles internationaux (7 soirées moyen orientales et 5 occidentales), un spectacle du ballet chinois et le retour de la diva Amina Fakhet après 10 ans d’absence sont les principaux axes de la programmation de la 54ème édition du festival international de Carthage (FIC) qui se tiendra du 13 juillet au 17 aout 2018.

L’agence TAP a appris en exclusivité auprès d’une source informée au comité d’organisation, que l’ouverture sera marquée par une production spéciale du festival signée par Mohamed Lassoued et intitulée “de Carthage à Ichbilia”, avec la participation de Zied Gharsa et Dorsaf Hamdani (Tunisie), Abir El Abed (Maroc), Abbes Rigui (Algérie) et Maria Marina (Espagne).

La clôture le 17 aout sera marquée également par une production du festival intitulée ” 24 parfums” de Mohamed Ali Kammoun avec des artistes des régions tunisiennes et de l’orchestre et des Voix d’opéra de Tunisie.

L’agence Tap a appris également que parmi les artistes et groupes qui seront présents en exclusivité pour le festival International de Carthage figurent l’humouriste Jamel Debbouze qui revient après 6 ans d’absence de la scène de Carthage avec son spectacle “Maintenant ou Jamel”, le chanteur et guitariste de flamenco français Kendji Girac, le groupe “100 voix du Gospel”, la chanteuse libanaise Mejda Roumi et le chanteur irakien Kadhem Saher.

Le programme prévoit des spectacles de musique soufie, du malouf, un spectacle musical de patrimoine revisité, un spectacle de stand up, un spectacle de musique métal avec le groupe “Myrath”, deux spectacles de musique engagée, un spectacle de musique tunisienne nouvelle vague, deux opéra (Aida et Hassen Doss) et 6 variétés.

La conférence de presse de la 54ème édition du festival international de Carthage est prévue le mercredi 4 juillet à 11H00 à la Cité de la Culture.