Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 24 au 30 juin 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 24 au 30 juin 2018 sur la scène nationale.

Dimanche 24 juin 2018

-Ines Kamoun du lycée pilote de l’Ariana, obtient la moyenne de 19,09, à la session principale du baccalauréat 2018

-Nida Tounes: gel de l’activité politique d’un nouveau membre du conseil municipal d’Oued Ellil

-Décès du berger agressé par un groupe terroriste au mont Chaâmbi

Lundi 25 juin 2018

-Un passeur de migrants interpellé aux îles Kerkennah (Intérieur)

-Al Watad met en garde contre l’impact de l’augmentation du taux directeur de la BCT

-Plus de 60 opérations de contrebande déjouées au cours de la semaine dernière (MI)

-Le taux de réussite au baccalauréat est étroitement lié au taux de pauvreté (Economiste)

-Le manque de stabilité sociale et politique et la rigidité administrative inquiètent les sociétés allemandes opérant en Tunisie

-Jeux Méditerranéens 2018 JM : Les délégations sportives tunisiennes continuent d’affluer vers Tarragone

-62e anniversaire de l’armée nationale : Caïd Essebsi annonce une série de mesures au profit du corps militaire

-Hausse des ressources drainées au profit de la trésorerie de l’Etat, grâce à l’amélioration du recouvrement et la relance de la croissance (Chalghoum)

-JOJ – La Tunisie présente son dossier de candidature pour les JOJ-2022

-La dernière augmentation des prix des carburants préoccupe l’Organisation de défense du consommateur

-La Tunisie pourrait facilement être la destination des investisseurs indonésiens et asiatiques, selon le ministre indonésien du Commerce

-Le gouvernement n’a pas négligé la rumeur de coup d’Etat et l’a démentie (Dahmani)

-Un conseil ministériel restreint consacré au système national de la micro-finance

-Jeribi: Aucune preuve matérielle sur une prétendue rencontre entre Lotfi Brahem et un responsable de service de renseignement étranger

Mardi 26 juin 2018

-Plus de 40 mille élèves entament ce matin les épreuves de la session de contrôle du baccalauréat 2018

-Le Courant démocrate gèle l’adhésion de 5 conseillers municipaux pour avoir voté aux candidats d’Ennahdha et Nidaa

-Al Karama Holding présente les sept groupes financiers candidats pour l’acquisition des participations publiques dans le capital de la Banque Zitouna et de Zitouna Takaful

-L’UGTT met en garde contre les conséquences de la hausse des prix du carburant et des produits de base

-Ariana-Municipales 2018 : Installation du conseil municipal dans une ambiance houleuse

-Les financements sont disponibles pour l’exécution des projets d’équipement programmés (ministre de l’équipement).

-ARP: adoption du Projet de loi, relatif à la convention de prêt conclue entre la Tunisie et le FADES pour l’appui à l’enseignement primaire

Mercredi 27 juin 2018

-Sicile: des journalistes méditerranéens prennent connaissance des techniques de la pêche durable

-Coup d’envoi des Journées chorégraphiques de Carthage: “Pas de corps dansant sans dignité corporelle”

-Des allemands spécialistes dans l’environnement en visite à Tunis

-La Tunisie parie sur le marché africain en tant que destination à ses exportations

-La Tunisie attend le moment opportun pour sortir sur le marché financier international

-Impératif de généraliser les programmes de l’économie de l’eau et de rationaliser son exploitation (Chahed)

-Sit-in ouvert des retraités devant le ministère des affaires sociales

-Ben Gharbia: l’Etat s’engage à mettre en application les recommandations du rapport final de l’IVD

-Face à la pauvreté hydrique, la Tunisie doit réviser sa politique agricole et investir pour une meilleure gestion de l’eau (Experts)

-M’barki appelle à la réhabilitation des travailleurs et des employeurs dans l’utilisation des technologies modernes

-Lancement, à Tunis, d’un nouveau projet, baptisé ” pour une éducation inclusive “, au profit des élèves handicapés

-Des ‘’Road shows’’, pour sensibiliser les exportateurs tunisiens, aux opportunités d’affaires en en R.D. Congo

-“La Tunisie en avant” pour l’organisation d’un congrès de salut et la formation d’un gouvernement restreint et apolitique

-Le ministre des AS appelle les pays arabes à associer les employeurs et les syndicats à l’élaboration de stratégies visant à promouvoir l’emploi

-Lancement de la Chaire “Abou el Kacem Chebbi pour la poésie”

-La présidence du gouvernement tranchera à propos de l’augmentation des prix du lait (Taieb)

-La stratégie de l’eau 2050 permettra d’adopter une nouvelle approche pour une gouvernance intégrée de l’eau (ministre de l’Agriculture)

-La productrice Dorra Bouchoucha intègre l’Académie des Oscars

-Trabelsi impute le non versement de l’augmentation des pensions des retraités aux difficultés financières que connaît le pays

-Samir Majoul, élu membre du bureau exécutif de la Chambre de Commerce Franco-Arabe

-Le syndicat tunisien des médecins libéraux appelle à la révision des honoraires des médecins dialyseurs

-Inauguration à Djerba du Centre Commercial BourgoMall

-Toubel dément la tenue d’une réunion ce mercredi du bloc parlementaire de Nidaa Tounes (Déclarations)

-La tenue de conseils régionaux qualifiée de “précipitée” et de “prétexte pour embellir l’image” du gouvernement par le parti des patriotes démocrates

Jeudi 28 juin 2018

-Un individu arrêté à la Nouvelle Medina pour trafic de pièces archéologiques (Intérieur)

-Les convocations adressées à des membres des forces de sécurité pour comparaître devant l’IVD n’ont aucun dessein vindicatif (IVD)

-Le ministère de la Défense a entamé une série de réformes structurelles (ministre)

-La qualité de la formation de l’Académie navale de Menzel Bourguiba a valu à la Tunisie de rester dans la liste blanche des pays qui respectent les dispositions de la Convention STCW, selon Zbidi

-Les négociations sociales sur les augmentations salariales dans le secteur privé devront s’achever au mois d’août prochain (UTICA)

-Le gouvernement se penche sur l’élaboration d’un projet de loi portant consécration du pluralisme syndical, selon Ben Gharbia

-Djerba-Municipales 2018 : Prédominance Ennahdha dans les trois mairies de l’île

-La plainte pénale déposée par le Parti destourien libre contre Ennahdha déférée au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme (PDL)

-L’Agence tunisienne de la formation professionnelle qualifiée pour la première fois à la compétition mondiale de Microsoft office

-Les avantages fiscaux ne stimulent pas l’investissement

-Youssef Chahed appelle les fabricants de produits pharmaceutiques en Tunisie à conclure un contrat d’objectifs avec le gouvernement

-La Banque Mondiale accorde un nouveau prêt à la Tunisie de 500 millions de dollars

-La poursuite des négociations sociales ne s’oppose pas à l’attachement de l’UGTT à changer le gouvernement ” (Tabboubi)

-Le minisètre de Transport dépose 118 dossiers de corruption auprès des services judiciaires concernés

-“La Sous-direction des affaires criminelles a entendu Lotfi Brahem” (Avocat)

-Lancement à Tunis du projet EBSOMED pour la redynamisation des organisations de support aux entreprises

-Le PDG de Tunisair conteste que la ministre du Tourisme ait provoqué le retard du vol 226 à Belgrade mardi

-Le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) “conforme aux conventions internationales adoptées” par la Tunisie (Bochra Belhaj Hmida)

-Les ministres dépêchés dans les régions pour solutionner les problèmes du développement régional

-“Al-Joumhouri” et “La Tunisie en avant” appellent l’organisation d’un dialogue national pour sortir le pays de la crise

-L’augmentation du SMIG sera annoncée le 6 juillet prochain(Tabboubi)

Vendredi 29 juin 2018

-Machrou Tounes dénonce une campagne de diffamation et d’apostasie contre les membres de la Colibe

-L’Instance d’accès à l’information rend des décisions contraignantes pour des organismes publics

-Un responsable dans une institution publique suspecté d’avoir rejoint Daech interpellé (Intérieur)

-Vers une hausse des prix de l’électricité au cours des prochains jours (PDG de la STEG)

-Medenine: Démarches pour accélérer la réalisation des projets de développement en difficulté

-Jelma (Sidi Bouzid) : des manifestants bloquent la route pour protester contre les déclarations du ministre de la santé

-Le Portail électronique de l’Observatoire national de la migration désormais opérationnel

-L’université de la Zitouna affirme que le rapport de la COLIBE ne reflète aucunement sa position

-MEDIA UP présente une recherche-étude sur la formation au journalisme en Tunisie

-Mise en garde de la HAICA à la chaine “Al-Hiwar Ettounsi” pour manquement à la réglementation publicitaire

-Les grandes réformes entreprises par le gouvernement, favoriseront l’instauration d’un climat propice au monde des affaires (Chahed)

Samedi 30 juin 2018

– ” The man behind the microphone “, un documentaire sur la vie du chanteur tunisien Hédi Jouini projeté au Festival des cinémas arabes à Paris

-Récital de poésie arabe au lancement de la Chaire “Abou el Kacem Chebbi pour la poésie”

-Le conseil d’aministration du FMI se réunira, le 06 juillet 2018, pour examiner la 3ème revue du programme de réforme économique de la Tunisie

-Al Watad dénonce les accusations de mécréance contre les membres de la Colibe

-Publication des décrets d’application de la loi ” start-up Act” au cours de l’été 2018

-Forum à Tunis sur le journalisme de citoyenneté et la bonne gouvernance locale

-433 cas d’intoxication collective depuis début juin courant sur un total de 658 cas au cours des six premiers mois de 2018 (ministère de la santé)

-Kerkennah-Gaz : Perenco prend la relève de Petrofac

-Moussi annonce le lancement d’une campagne pour proposer une nouvelle alternative politique et faire connaitre le contenu du projet de Constitution proposé par le PDL

-Rencontre préparatoire à Tunis du Sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable