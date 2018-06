Tunisie : Al Watad dénonce les accusations de mécréance contre les membres de la Colibe

Le Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU ou Al Wtad) a dénoncé, vendredi, les accusations de mécréance et la campagne de diffamation menée contre les membres de la commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe).

La Colibe, avait publié, début juin, son rapport comportant une série de recommandations pour le renforcement des droits et libertés individuelles ainsi que des propositions relatives à l’égalité dans l’héritage.

Dans une déclaration, Al Watad s’est dit engagé à défendre les libertés individuelles et l’égalité totale et concrète en matière des droits sociaux et économiques.

Selon le parti, le travail de la Colibe est un premier pas sur la voie du lancement d’un dialogue sociétal sur d’importants sujets de développement qui concernent la société tunisienne.

Al Watad a exhorté, toutes les forces démocrates, progressistes et politiques à faire front commun pour la défense des libertés générales et individuelles et la consécration de l’égalité absolue et concrète entre les citoyens.

La Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) avait présenté son rapport, le 8 juin courant, au président de la République.

La Colibe, créée le 13 août 2017 en vertu d’un décret présidentiel, a évoqué dans son rapport les grandes réformes relatives aux libertés individuelles et à l’égalité conformément aux dispositions de la Constitution, aux normes internationales des droits humains et aux orientations modernistes.

L’égalité totale dans l’héritage entre l’homme et la femme d’une part et entre les enfants légitimes et naturels d’autre part ainsi que l’égalité dans l’attribution de la nationalité et le choix du nom de famille, outre l’annulation de la peine de mort et l’incrimination de l’appel au suicide sont les principales recommandations inscrites dans le rapport.

Bochra Belhaj Hmida, présidente de la Colibe avait récemment assuré que le rapport de sa Commission est conforme aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie et puise son fondement dans l’ensemble des principes et valeurs inscrits dans la Constitution de 2014.