Tunisie : Béji Caïd Essebsi reçoit Chen Min’er, dirigeant du parti communiste chinois

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, Chen Min’er, membre du bureau politique du comité central du parti communiste chinois et secrétaire du parti de la ville de Chongqing.

Le responsable chinois a appelé à tirer parti des relations séculaires qui unissent la Tunisie et la Chine dans le but d’établir un partenariat fort, notamment à travers le renforcement des concertations politiques et le développement des relations économiques.

Il s’agit, pour lui, d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération en particulier dans le cadre des initiatives “Une ceinture, une route” et “Nouvelle route de la soie” ainsi que dans les domaines prometteurs tels ceux de l’infrastructure, des énergies renouvelables, du tourisme et du partenariat interrégional.

Chen Min’er a, d’autre part, salué la Tunisie qui, a-t-il dit, émerge en tant que modèle tunisien dans la région ainsi que les importants pas franchis dans le processus de transition démocratique et économique.

Il s’est dit confiant en la capacité des Tunisiens à promouvoir leur économie et à réaliser le développement escompté, selon un communiqué de la présidence.

Par ailleurs, le responsable chinois a tenu à réaffirmer la solidité des relations d’amitié tuniso-chinoises et à souligner le rapprochement des points de vue des deux pays sur les principales questions internationales et régionales.

De son côté, le président Caïd Essebsi a loué les liens d’amitié historiques entre la Tunisie et la Chine qui, a-t-il dit, reposent sur le partage des points de vue sur les principales questions régionales et internationales et sur la coordination continue au sujet des dossiers en débat dans les réunions et conférences multipartites.

Caïd Essebsi a insisté sur l’impératif de raffermir et diversifier davantage la coopération dans l’intérêt commun des deux pays.