René Descartes obtient  l’extension de l’homologation de l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE)

Le groupe scolaire René Descartes a obtenu l’extension de l’homologation de l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE) pour ses classes allant de la 6ème à la 3ème (niveau collège).

Communiqué de la Direction Générale du Groupe scolaire Renée Descartes

“Nous sommes, en ce jour, fiers de vous annoncer que notre groupe scolaire a obtenu l’extension de l’homologation de l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE) pour ses classes allant de la 6ème à la 3ème (niveau collège).

L’homologation de l’AEFE est le résultat d’une procédure fructueuse effectuée à la demande de notre établissement scolaire et de plusieurs années d’implication et de confiance méritée de votre part.

Notre établissement en pleine expansion connait une activité croissante et vous êtes nombreux à nous faire soutenir, et ce depuis 1993. C’est avec un grand honneur que nous vous annonçons que notre collège s’inscrit plus que jamais dans une démarche d’excellence et de conformité aux normes de l’enseignement français.

Mettant l’humain au centre de sa pédagogie, notre groupe accorde une importance majeure à l’épanouissement de vos enfants, avec une stratégie globale qui tend à bâtir les personnalités de demain.

A ceux qui nous font confiance et à ceux qui nous rejoindrons à la rentrée prochaine, nous sommes heureux de rappeler que l’appartenance à un réseau international de cette envergure est le gage d’un enseignement de qualité et d’une formation pluridisciplinaire riche.

Le groupe scolaire René Descartes, c’est en effet une formation scolaire et humaine qui vise l’excellence grâce à l’encadrement, l’accompagnement et aux activités parascolaires fournies par l’établissement.

Parce que le choix de l’établissement scolaire est déterminant pour l’avenir d’un élève, le groupe scolaire René Descartes est plus qu’une école, c’est un projet de vie.”

Signé

Direction Générale du Groupe scolaire Renée Descartes

Coordonnées

– Facebook : Groupe Scolaire René Descartes

– Site Web : www.gsrdtunis.net