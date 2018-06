Jeux Méditerranéens- Athlétisme/ 3000 m steeple : “j’aurais aimé offrir l’or à la Tunisie (Habiba Gheribi)

L’athlète Habiba Gheriba médaillée d’argent de la course du 3000 steeple jeudi soir aux Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018, a exprimé sa grande déception de n’avoir pas réussi à décrocher l’or à cause d’une saison très difficile sur tous les plans a-t-elle affirmé.

“L’essentiel c’est que j’ai eu un podium, a déclaré Gheribi qui a signé un chrono de 9min 34sec 62 cent terminant teuxième derrière l’albanaise médailléé d’or avec 9min 27sec 73cent alors que la médaille de bronze est revenue à la Slovène Marusa Mismas (9min 35sec 57cent). J’aurais aimé offrir à mon pays la médaille d’or mais ma saison sportive à été difficile sur tous les plans et mes résultats ont baissé à cause de ma blessure, a précisé Gheribi à l’envoyée spécial de l’Agence TAP à Terragone, ajoutant que le long stage de préparation en altitude effectué au Kenya a égalément laissé des traces.

Par ailleurs la discipline du judo a valu une nouvelle satisfaction au sport Tunisien avec la médaille d’or de Abdelaziz Ben Amor après sa victoire en finale de la catégorie des 73 kg sur l’Egyptien Ahmed Abdelaal par ippon ainsi que la judokate Meriem Bejaoui qui a décroché la médaille d’argent des 57 kg.

“La finale a été très disputée face à un adversaire que j’ai déjà rencontré à plusieurs reprises et dont le niveau est très proche du mien. Il m’avait auparavant dans d’autres tournois et moi aussi “, a déclaré Ben Amor à l’envoyé spécial de l’agence TAP, à Tarragone. C’est finalement la volonté et la détermination qui ont fait la différence lors de ce combat final”, a indiqué Ben Ammar qui a ajouté qu’il va continuer à travailler avec le même serieux et sur le même rythme en prévision des échéances qui se profilent à l’horizon, notamment les jeux olympiques de Tokyo-2020″.

Après sept journées de compétition la Tunisie conserve sa huitième place au classement géneral avec 18 médailles (4 or, 9 argent et 5 bronze).

L’Italie est toujours en tête avec 105 médailles (38 or, 25 argent, 32 bro), devant l’Espagne, 84 médailles (25 or, 21 ar, 28 br) et la Turquie, troisième avec 71 médailles (23 or, 19 ar, 29 br).