Tunisie : Sofiène Toubel dément la tenue d’une réunion du bloc parlementaire de Nidaa Tounes

Le président du groupe parlementaire de Nidaa Tounes, Sofiène Toubel, a démenti catégoriquement la tenue d’une réunion ce mercredi du bloc de Nidaa à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). “Aucune déclaration n’a été également publiée au nom du groupe parlementaire de Nidaa Tounes”, a-t-il affirmé à l’Agence TAP.

Toubel réagissait aux déclarations faites par le porte-parole de Nidaa Tounes, Mongi Harbaoui, qui avait annoncé la tenue d’une réunion du bloc parlementaire de son parti consacrée à la rencontre, mardi, entre le chef du gouvernement Youssef Chahed et des membres du bureau de la commission d’évaluation de l’action gouvernementale (composée de députés de Nidaa).

Il s’est dit étonné de l’annonce faite par le porte-parole de Nidaa Tounes sur la tenue d’une réunion du groupe parlementaire de Nidaa, démentant qu’elle ait lieu.

Harbaoui avait indiqué qu’une déclaration a été publiée (à l’issue d’une réunion ce mercredi du groupe parlementaire de Nidaa Tounes) concernant les déclarations faites par le président de la commission d’évaluation de l’action gouvernementale Mohamed Ramzi Khamis.

Au sujet de la réunion, mardi, à Dar Dhiafa à Carthage, entre le chef du gouvernement et une délégation du bureau de la commission d’évaluation de l’action gouvernementale, le député Mohamed Ramzi Khamis (président de la commission et membre du bureau politique de Nidaa) a indiqué, à l’agence TAP, que cette rencontre qui a duré plus d’une heure s’inscrit dans le cadre de la poursuite des réunions programmées par la commission avec le chef du gouvernement et le directeur exécutif de Nidaa Tounes.

Le but étant d’évaluer l’action du gouvernement et d’élaborer un rapport à ce sujet pour le soumettre ensuite au parti, a-t-il ajouté. La rencontre a aussi permis de passer en revue la situation économique et financière dans le pays, les difficultés et les obstacles rencontrés et certaines réussites du gouvernement, a-t-il relevé.

Khamis a affirmé le soutien à la stabilité du gouvernement en l’absence de raisons valables pour un changement. Pour lui, le parlement est l’unique partie habilitée à changer le gouvernement ou à le maintenir avec 109 voix.

Les réunions du groupe parlementaire sont convoquées par le bureau du bloc et ses communiqués sont signés par le président du groupe et publiés sur son site officiel, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, des députés de Nidaa tounes ont dénoncé, dans une déclaration, les déclarations faites par “certains représentants de la commission provisoire chargée d’évaluer l’action des membres du gouvernement à propos de questions n’ayant pas fait l’objet de concertation et de nature à perturber les positions officielles du mouvement”.

Dans une déclaration qui ne comporte aucune signature, ces députés ont appelé “la direction exécutive du parti à mettre un terme aux activités des commissions chargées par le parti d’évaluer l’action du gouvernement”.

Auparavant, le député Mongi Harbaoui a indiqué, mercredi, à l’agence TAP, qu’un groupe de députés de Nidaa Tounes, sans donner de précisions sur leur nombre, se sont exceptionnellement réunis pour examiner les déclarations de Mohamed Ramzi Khamis, livrées, mardi, à l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement.

D’après lui, les commissions constituées par le parti doivent, au plus vite, achever l’élaboration de leurs rapports au vu de la conjoncture actuelle, marquée par l’organisation prochaine du congrès et le sort du gouvernement.

Harbaoui a insisté sur la nécessité de lancer des concertations au sein du parti et du groupe parlementaire après la présentation des rapports des commissions, au sujet notamment de la situation des ministres de Nidaa Tounes et des préparatifs en vue de la tenue du congrès. “On espère que le congrès sera tenu en septembre prochain”, a-t-il dit.

Mardi, dans une déclaration aux médias, Khamis avait qualifié de “fructueuse” la rencontre qui a réuni les membres de la commission avec le chef du gouvernement, relevant que celle-ci a porté sur “l’action de la commission et sur l’avancement de ses travaux”.

Il a tenu à rappeler que les membres du groupe de Nidaa Tounes à l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel direct “pour garantir la stabilité et l’amélioration de la situation socioéconomique”.

Khamis a ajouté que les membres de la commission sont convaincus de l’impératif du maintien de la stabilité dans le pays, à tous les niveaux, affirmant, toutefois, la nécessité d’introduire un remaniement ministériel, dont la composition sera décidée par le chef du gouvernement et le parti.