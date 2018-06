Tunisie : Ines Kamoun du lycée pilote de l’Ariana, obtient la moyenne de 19,09

L’élève Ines Kamoun, du lycée pilote Fraj Chedly de l’Ariana (filière mathématiques) a réussi la session principale du baccalauréat 2018, avec une moyenne de 19,09.

Elle a indiqué à la correspondante de l’Agence TAP que ” la volonte et une méthodologie de travail claire lors de la préparation des examens, sont les bases de la réussite et de l’excellence”.

Ines Kamoun a une soeur jumelle Nesrine, qui a brillamment réussie au même lycée et dans la même filière, avec une moyenne de 18,76.

Le taux de réussite dans la session principale du baccalauréat 2018, dans le gouvernorat de l’Ariana a été de 44,99 %. Ce gouvernorat occupe la troisième place sur le plan national du point de vue du nombre des élèves qui ont réussi.

Ines a déclaré “j’ai essayé d’étudier de façon normale loin des pressions de la famille ou des amis, en adoptant une méthode de travail équilibrée et une révision instantanée de toutes les matières, tout en axant sur les mathématiques. J’ai fait plus d’exercises dans cette matière en compagnie de ma soeur dans un climat familial très encourageant “.

“Je remercie ma famille et mes professeurs et le cadre éducatif du lycée pilote de l’Ariana pour leur soutien et les efforts déployés pour créer un climat propice à l’étude et à la concentration”.

Ines ambitionne de poursuivre ses études dans des spécialités telles que la médecine ou l’ingénierie.

Pour elle, “l’important, c’est de perséverer et de réaliser les ambitions avec force et courage”.