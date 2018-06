Tunisie – Météo : Passages nuageux sur l’ensemble du pays

Des passages nuageux seront progressivement abondants sur les régions ouest avec orages et pluies isolés puis intéresseront localement le reste du pays. Possibilité des chutes du grêle par endroits.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 60 km/h sous orages. Mer peu agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 26 et 31°C sur les régions côtières Est, voisines de 23 °C sur les hauteurs et entre 31 et 36°C ailleurs.

Prévision pour demain, Vendredi 22 Juin 2018

Des passages nuageux devenant progressivement abondants sur les hauteurs ouest avec pluies et orages isolés puis intérresseront localement quelques régions Est.

Vent de secteur Ouest tournant au secteur Nord l’après-midi sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré. Mer peu agitée.

Les températures maximales seront situées entre 27 et 32°C prés des côtes et sur les hauteurs et entre 33 et 38°C ailleurs.