Tunisie : L’UNFT condamne l’attaque dont fait l’objet la commission des libertés individuelles et de l’égalité

L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) a condamné, jeudi, l’attaque dont fait l’objet la commission des libertés individuelles et de l’égalité, réitérant son attachement aux principes de la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit à la différence.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à la TAP, l’UNFT a dénoncé le retour du discours takfiriste, des politiques provocatrices et des idées extrémistes qui incitent à la haine et au fanatisme, estimant que de telles pratiques sont de nature à porter atteinte aux libertés individuelles et au droit à la pensée différente et à favoriser la propagation de la violence sous toutes ses formes.

L’organisation a appelé à la nécessité de faire prévaloir la culture du dialogue, d’œuvrer à diffuser l’esprit de tolérance et à renforcer la diversité intellectuelle et culturelle ainsi que l’acceptation de l’autre loin de tout ce qui pourrait répandre la discrimination et l’intolérance chez les Tunisiens.

L’UNFT a appelé le ministère public et les autorités compétentes de poursuivre en justice tous ceux qui tentent de transgresser la loi et quiconque appelle à la diffusion de discours de haine et de sédition entre les Tunisiens.