Voyages vers la Russie  : Aucune agence adhérente à la FTAV n’a annulé ses programmes!

La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) affirme, dans un communiqué rendu public lundi 18 juin, avoir suivi de très près ces derniers jours les nombreuses péripéties relatives aux voyages organisés vers la Russie à l’intention des supporters de l’équipe nationale de football.

Dans ce cadre, la FTAV précise, tout d’abord, que le nombre de vols programmés initialement n’était que de simples prévisions commerciales lesquelles ont été par la suite ajustées en fonction du marché. Les vols convenus ont bel et bien été honorés par les agences de voyages auprès des compagnies aériennes.

Ensuite, la FTAV souligne que les voyages annulés, dans leur grande majorité, n’étaient pas organisés par des agences de voyages “légales“ mais par des sociétés de services non agréées et non habilitées à proposer des telles prestations. D’ailleurs, “aucune agence adhérente à la FTAV n’a annulé ses programmes“, précise le communiqué de la FTAV.

En conséquence, la FTAV déplore l’amalgame constaté dans les médias ayant mis au même niveau les intermédiaires non agréés et les sociétés de services et les agences de voyages titulaires d’agréments légaux…

La FTAV rappelle qu’à plusieurs reprises, elle a interpellé le ministère du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que la Banque centrale sur les risques de voir proliférer des intervenants non qualifiés et non autorisés dans le secteur du voyage.

Elle rappelle également que de nombreuses agences de voyages légales usant uniquement des canaux officiels pour l’organisation de séjours à l’étranger ont dû se retirer de cette activité étant donné la complexité des procédures imposées ainsi que des limitations de l’enveloppe outgoing allouée.

Par ailleurs, le retrait de plusieurs wholesalers (plateformes de réservation en ligne) de dimension internationale qui ont rompu leurs relations avec leurs agences de voyages partenaires en Tunisie, depuis l’année dernière pour des problèmes persistants, ont eu pour conséquences d’ouvrir la porte à des intrus dans le secteur dont les pratiques viennent d’être révélées à l’occasion de la Coupe du monde de football au mépris des supporters tunisiens.