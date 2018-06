Coupe du monde de football 2018 : Le onze national s’envole pour Volgograd

La sélection tunisienne de football a effectué vendredi soir sa dernière séance d’entraînement à Moscou avant de s’envoler samedi après-midi vers Volgograd où elle affrontera son homologue anglaise, lundi, pour le compte de la première journée du groupe G du Mondial-2018.

La séance, d’une durée de 90 minutes enivron, a été marquée par le retour du latéral gauche Ali Maaloul après avoir subi un programme d’entrainement spécifique sous la conduite du staff technique et du préparateur physique, à cause des douleurs musculaires ressenties après le match amical face à l’Espagne.

La participation de Maaloul au match face à l’Angleterre reste tributaire de ses conditions physiques et de son état de santé.

La délégation tunisienne partira samedi à la ville de Volgograd à partir de 14h45 heure locale, dans un vol spécial qui durera près d’une heure et demi suite auquel le onze national ralliera son lieu de séjour et effectuera ensuite une séance d’entrainement à partir de 20h00.

Avant son départ pour Volgograd, le joueur Hamdi Nagguez a déclaré à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Moscou que la sélection tunisienne a quasiment parachevé sa préparation pour le match inaugural devant l’Angleterre, affimant que tout le groupe est déterminé à livrer une bonne prestation et à réaliser un résultat positif.

“Malgré son échec au dernier mondial organisé au Brésil en 2014 et au championnat d’Europe 2016, l’Angleterre reste une équipe qui force le restect grâce au potentiel technique et physique de ses joueurs notamment en attaque”, a indiqué Nagguez qui a ajouté que le onze national doit faire preuve de rigueur tactique et fermer les espaces tout en essayant de surprendre la défense anglaise par des contre-attaques rapides et atteindre les buts adverses”.

De son côté, Ferjani Sassi a souligné, dans une délaration à l’agence TAP, que “la sélection tunisienne est appelée à confirmer le visage rassurant montré lors des matches amicaux et de profiter de ses points forts afin d’assurer un bon début de compétition”. Il a ajouté que dans ce genre de tournoi, le match d’ouverture revêt toujours une importance particulière et a été généralement décisif sur le reste du parcours.

Par ailleurs, la formation qui sera alignée lundi face à l’Angleterre commence à prendre forme. Le gardien Moez Hassan est bien placé pour garder les bois des Aigles de Carthage. Il sera devancé par un quator défensif composé de Yassine Meriah et Siam Ben Youssef dans l’axe, Dylan Bronn dans le couloir droit, et Ali Maaloul ou Oussama Haddadi dans le couloir gauche, selon la forme du latéral gauche d’Al Ahly.

Le milieu sera confié à Elyès Skhiri et Ferjani Sassi comme pivots, et l’animation offensive à Anis Badri, Naim Sliti et Fakhreddine Ben Youssef ou Seifeddine El-Khaoui, alors que Wahbi Khazri sera à la pointe de l’attaque.