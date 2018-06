Tunisie – Alerte météo : Un vent assez fort soufflera samedi près des côtes nord du pays

Un vent assez fort, d’une vitesse variant entre 30 et 45 km/h, soufflera, demain samedi, près des côtes nord du pays, et faible à modéré de 15 à 30 km/h dans le reste des régions du pays, a indiqué l’Institut national de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi, publié vendredi après midi.

Selon les prévisions de l’INM, la mer sera très agitée sur le nord et peu agitée sur le reste des côtes, et les températures maximales seront comprises entre 27 et 30°C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 32 et 36°C ailleurs.