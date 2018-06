A3T : Hâtons-nous pour nous conformer au RGPD

Depuis le 25 mai 2018, les Européens ont commencé à appliquer un texte ambitieux : le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) qui va instaurer des obligations et des droits dans toute l’Europe concernant la manière dont les données personnelles sont collectées et traitées. Un branche-bas qui touche toutes les entreprises pour se mettre à jour en relation avec leurs partenaires.

Qu’en est-il pour les pays signataires de la Convention 108 du Conseil de l’Europe dont l’application effective est entrée en vigueur en Tunisie depuis le 1er novembre 2017 ?

L’A3T (Association tunisienne des techniques des télécoms) -active dans le traitement des problématiques se rapportent à la santé du citoyen et à sa sécurité dans son rapport aux techniques de la communication et des technologies nouvelles, suit de près le sujet de la protection des données personnelles- appelle à nous hâter à adopter le projet de loi relatif à la protection des données personnelles actuellement en discussion en Parlement, et à stimuler toutes les initiatives dans les secteurs public et privé à conforter l’œuvre de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) par l’organisation de campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience aux jeunes l’importance de la protection des données personnelles.

Ainsi, le Comité directeur de l’Association tunisienne des techniques des télécoms annonce l’élaboration d’un programme de sensibilisation qui démarrera après l’Aïd EL FITR et coïncide avec les vacances scolaires pour cibler les jeunes à l’heure du dataïsme où la donnée est au cœur de la prise de décision.