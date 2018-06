Tunisie – CPG : La grève illégale des agents a négativement impacté la production

La grève anarchique observée par les agents de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) dans toutes les unités de production, les 7 et 8 juin 2018, a été ” inopinée et illégale ” et n’a pas respecté le règlement interne de l’UGTT, étant donné que sa date n’a pas été préalablement annoncée, a estimé lundi, la société dans un communiqué.

Cette grève décidée en raison du non-deboursement de la prime de productivité pour les années 2016 et 2017, a négativement, impacté la production du phosphate brut, et partant le rendement de la compagnie et sa contribution à l’économie nationale, a-t-elle ajouté.

La compagnie a expliqué que ” la prime de productivité ne constitue pas un objet de différend entre la société et la partie syndicale, compte tenu quelle a été déboursée durant les années précédentes, sous forme de tranches, comme ça a été convenu entre les deux parties”.

La prime est calculée selon des critères définis conjointement, entre la CPG, le département de tutelle et la présidence du gouvernement, après l’adoption définitiv du budget, a rappelé la compagnie qui s’est engagée à poursuivre le dialogue avec la partie syndicale.