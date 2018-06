Tunisie : Diminution du nombre des accidents de la route au cours des vingt premiers jours de Ramadan

Le nombre des morts et blessés des accidents de la route en Tunisie, au cours des vingt premiers jours du mois de Ramadan courant (du 17 mai au 5 juin 2018) a diminué par rapport à la même période de l’année précédente.

Le bilan des accidents de la route a enregistré une régression de 146, par rapport à la même période de 2017, celui des morts de 27 et celui des blessés de 217, selon un communiqué de l’association tunisienne de la protection des accidents de la route (ATPR).

Quelque 185 accidents de la route ont été enregistrés par les parties officielles, au cours des vingt premiers jours du mois de ramadan 2018, causant la mort de 48 personnes et faisant 266 blessés, contre 331 accidents de la route au mois de Ramadan 2017 (du 27 mai au 15 juin), 75 morts et 483 blessés.

Le nombre des morts des accidents de la route est réparti selon les régions comme suit : 7 morts à Sfax, 6 à Bizerte et Sidi Bouzid, 5 à Monastir et 4 à la Manouba, alors qu’aucun décès n’a été enregistré dans les régions de l’Ariana, Ben Arous, Médenine, Gafsa, Gabès et Béja.

Cinq principales causes figurent derrière les accidents de la route, dont l’excès de vitesse, l’inattention et le non respect du code de la route, selon la même source.