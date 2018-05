La Tunisie appelle la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux agressions israéliennes contre le peuple palestinien

La Tunisie a appelé, vendredi, la communauté internationale et les institutions onusiennes à intervenir en urgence pour mettre fin aux agressions israéliennes et assurer une protection au peuple palestinien.

Dans une allocution, le ministre des affaires étrangères Khemaies Jhinaoui, représentant du président de la République Béji Caid Essebsi aux travaux du sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a affirmé qu’il n’y aura pas de paix et de stabilité dans la région tant qu’une solution équitable à la cause palestinienne n’est pas trouvée afin de permettre au peuple palestinien de reprendre ses droits et fonder son état indépendant qui a pour capitale AL-Qods.

Il a réitéré la condamnation de la Tunisie face aux crimes perpétrés par les forces d’occupation israéliennes contre les civils palestiniens et qui ont fait plusieurs morts et blessés, affirmant que la décision de déménagement de l’ambassade des Etats-Unis à Al-Qods a exacerbé la tension dans la région.

Toutes les parties sont tenues à oeuvrer pour préserver le respect de la légitimité internationale, gérer le conflit sur un même pied d’égalité et contraindre Israël à opter pour le choix de la paix et à se conformer aux résolutions aux résolutions de l’ONU, a-t-il ajouté dans un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères.

Le ministre a insisté également sur l’importance d’unir les efforts pour aider le peuple palestinien frère à gagner davantage de reconnaissance internationale de ses droits légitimes.

Tenue vendredi à Istanbul (Turquie), le sommet extraordinaire de l’OCI, auquel ont pris part de nombreux dirigeants de pays islamiques, a été consacré à l’examen des derniers développements survenus en Palestine. Au moins 60 Palestiniens ont été tués et plus de 2700 autres blessés lundi dernier par les forces d’occupation israéliennes dans la bande de Ghaza, où ils s’étaient rassemblés pour la commémoration annuelle de la “Nakba” et pour protester pacifiquement contre le déménagement de l’ambassade des Etats-Unis à Al-Qods.