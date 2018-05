Ligue des champions d’Afrique : l’Espérance ST et l’Etoile du Sahe l pour un premier succès en phase de poules

L’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile du Sahel recevront respectivement Township Rollers du Botswana mardi au stade de Radès (groupe “A”) et Zesco United de Zambie (groupe “D”) mercredi à Sousse, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la ligue des Champions d’Afrique.

Lors de la première journée du groupe “A” rappelle-t-on, le club Botswanais s’etait imposé face à Kampala City e l’Ouganda (1-0) alors que les sang et or ont fait match nul blanc (0-0) avec les Egyptiens d’Al Ahly à Alexandrie .

Les protégés de l’entraineur Khaled Ben Yahya tenteront de profiter de l’avantage du terrain et du public pour arracher un succès et s’emparer de la tête du classement et clôre la saison en beauté, après leur deuxième sacre consécutif de champion de Tunisie et le 28e de leur histoire remporté avec brio puisqu’ils ont largement dominé la compétition en enregistrant 17 victoires, 7 nuls contre seulement deux défaites.

La mission des joueurs de l’Espérance semble à priori à la portée, eu égard à leur granjde expérience dans cette prestigieuse compétition continentale qu’ils ont remportée à deux reprises, en 1994 sous son ancienne formule et en 2011 dans l’actuelle forumule, alors que le club botswanais n’a jamais dépassé le tour prémiminaire.

Toufeois le représentant Tunisien devra ce méfier de cet ambitieux adversaire qui a bien débuté la phase de groupes et aura à coeur de confirmer sa bonne santé en remportant un résultat positif bon pour le moral avant son dernier match décisif en championnat local. Une victoire lui permettrait de décrocher son troisième titre consécutif.

les sang et or seront amoindris mardi des services de l’attaquant international de Taha Yassine Khenissi qui s’était blessé jeudi dernier lors du match de la dernière journée du championnat devant la JS Kairouan et devra observer un repos pendant au moins 21 jours.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné mardi à 20h00 par l’arbitre éthiopien Temesgin Samuel Atango. Dans l’autre match du groupe “A” Kampala City recevra Al Ahly.

De son coté l’Etoile du Sahel recevra les Zambiens de Zesco United mercredi au stade Olympique de Sousse à partir de 20h00 (HT) dans le cadre du groupe “D” avec la ferme ambition de remporter un succès et se remettre en selle après les deux amères déceptions qui a vu les étoilés perdre en trois jours la deuxième place du championnat de Tunisie qualificative à la prochaine ligue des champions et la Coupe de Tunisie devant le Club Africain avec une lourde défaite (1-4).

Le match de mardi soir sera donc d’une extrême importance pour les coéquipiers de Ammar Jmal surtout sur le plan psychologique. Une victoire leur remonterait un moral et leur permettrait de poursuivre la campagne africaine dans de meilleures conditions d’autant qu’ils ont bien débuté avec le nul (1-1) arraché face aux angolais de Primeiro de Agosto (1-1) lors de la première journée à Luanda .

Mais la mission est loin d’être facile pour l’entraineur algérien Khereddine Madhoui qui est face à une obligation de résultat et devra gérer une situation difficile avec des joueurs épuisés moralement et physiquement à cause d’un calendrier infernal en cette fin de saison en plus d’un adversaire bien déterminé à se rattraper après le nul concédé sur son terrrain lors de la première journée devant les swazilandais de Mbabane Swallow qui recevront de leur coté Primeiro de Agosto.

Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre Algérien Mehdi Abid Charef. Notons que la troisième journée de la phase de groupes se déroulera le 37 juilelt prochaine et verra l’Esperance recevoir Kampala City et l’Etoile du Sahel se rendre au Swaziland pour y affronter Mbabane Swallows.