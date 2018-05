Coupe de Tunisie : Le Club Africain remporte le trophée (les déclarations)

Déclarations après la finale de la coupe de Tunisie de football (2017-2018) remportée par le Club Africain aux dépens de l’Etoile du Sahel (4-1), dimanche à Radès :

. Kamel Kolsi (entraineur du Club Africain) : C’est une victoire méritée qui vient conclure en beauté une longue saison de travail. L’équipe a bien négocié cette finale après avoir bien étudié les points forts et points faibles de l’Etoile du Sahel.

On a opté pour le pressing haut puisque les joueurs étoilés se sont repliés en défense. On les a poussé à commettre des erreurs ce qui leur a coûté l’expulsion de Kechrid.

La tache a été plus aisée en seconde période car les étoilés ont accusé le coup physiquement, ce qui a facilité notre jeu offensif et nous a permis de’inscrire 4 buts.

Je crois que terminer la saison à la deuxième place du championnat et remporter la coupe de Tunisie sont le plus beau cadeau que l’on peut offrir au public clubiste qui a soutenu son équipe tout au long de la saison.

. Marouène Hammoudia (président du comité directeur du Club Africain) : Nous avons pris les renes du club dans des conditions difficiles et notre principale mission était de sauver la situation administrative du club.

Ensuite nous nous sommes concentrés sur le volet technique en faisant appel à l’entraîneur francais Bertrand Marchand avant d’être remplacé par Kamel Kolsi qui a confirmé nos bons choix grâce aux résultats enregistrés en fin de saison.

. Wissem Ben Yahia (milieu clubiste): Nous étions plus réalistes et plus appliqués tactiquement ce qui nous a permis de contenir la force de l’adversaire et de se procuprer plusieurs occasions de buts conclues par la réalisation de 4 buts.

L’équipe a vécu des moments difficiles cette saison, mais les joueurs ont fait preuve de responsabilité et ont réussi l’exploit de terminer à la seconde position du championnat et de remporter la coupe de Tunisie.

. Fakhreddine Jaziri (arrière gauche clubiste) : Malgré un début de saison difficile, nous avons réussi à revenir au premier plan et à terminer à la deuxième place du championnat.

La victoire d’aujourd’hui remportée aux dépens d’une grande équipe comme l’Etoile du Sahel a été la cerise sur le gateau.

Je crois que la bonne préparation et les conditions physiques des joueurs ont fait la différence aujourd’hui.

. Kaies Zouaghi (entraineur adjoint de l’Etoile du Sahel) : Cette défaite traduit tout ce qu’a vécu le club tout au long de la saison et montre que notre équipe a été encore une fois victime d’erreur d’arbitrage.

Nous avons évolué aujour’hui en infériorité numérique depuis la 20e minute et je trouve que les deux premiers buts ont été inscrits sur des erreurs.

Nous avons bien préparé le match et nous étions confiants, mais nous étions lésés par l’arbitrage. Les joueurs ont été affaiblis sur le plan mental et il n’était pas facile pour eux de continuer de jouer avec un effectif réduit.

Il faut retenir la leçon de cette défaite et faire notre auto-critique.