Tunisie  : La MAE lance sa nouvelle identité visuelle

La Mutuelle Assurance de l’Enseignement a lancé, vendredi 11 mai, sa nouvelle identité visuelle et sa campagne de communication, et ce au cours d’une conférence de presse.

La Mutuelle Assurance de l’Enseignement est une des premières sociétés qui a vu le jour après l’indépendance; elle vise aujourd’hui à améliorer sa position sur le marché de l’assurance en Tunisie et à garder la confiance des clients et des adhérents. Elle vise aussi à changer l’image des assurances chez le Tunisien en intégrant le client comme axe d’intérêt principal.

Le directeur général de MAE Assurances, Lassaad Zarrouk, a annoncé lors de cette conférence de presse que la mutuelle met en place une stratégie d’action claire visant à faire connaitre ses services dans le domaine de l’assurance, ce qui la différencie de ses pairs tout en respectant la concurrence. Elle vise à améliorer ses services et à répondre aux attentes de ses clients pour garder sa place de leader innovant dans le domaine des assurances.

Pour un nouveau départ et un rayonnement nouveau, la MAE dévoile sa charte graphique et visuelle tout en gardant ses valeurs, ses principes et sa politique de travail et ce, en adoptant une nouvelle signature de marque reflétant cette nouvelle renaissance.

La mutuelle adopte sa signature de marque « Enti Laya Wena Lik » qui reflète parfaitement l’échange, la confiance et la relation bilatérale équilibrée ainsi que l’esprit de coopération qui est une valeur fondamentale de la mutuelle.

La MAE lance sa campagne de communication à travers un spot publicitaire qui exprime l’esprit de la mutuelle en image, en musique et en texte et met en valeur ce qui la différencie des autres mutuelles.

La conférence a également été une occasion pour présenter le rapport financier de la Mutuelle pour les années 2015-2016-2017, ce qui montre le développement significatif du chiffre d’affaires de 91.215.432 en 2015 à 102.639.295 en 2017.