Tunisie : L’ATFD appelle à permettre aux femmes d’occuper le poste de maire

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) a appelé les différentes parties qui ont remporté les élections municipales du 6 mai 2018 à honorer leurs engagements envers les Tunisiens et les Tunisiens en permettant aux femmes d’occuper le poste de maire.

Dans un communiqué publié, mercredi, l’ATFD a exprimé la crainte, “en raison des tiraillements politiques et des intérêts partisans étroits, de ne pas reconnaitre les aptitudes des femmes et le rôle qu’elles ont joué dans la réussite de l’opération électorale bien que plusieurs d’entre elles ont été désignées têtes de listes, notamment, partisanes et de coalition, et participé, avec courage, à la campagne électorale malgré tous les obstacles qui entravent leur participation à la vie publique et politique”

L’association a appelé l’instance supérieure indépendante des élections (ISIE) à organiser des campagnes de sensibilisation afin d’inciter les femmes à obtenir des cartes d’identité nationale pour pouvoir participer aux prochaines élections législatives et présidentielle, mettant l’accent sur la nécessité d’amender la loi électorale afin de généraliser la parité horizontale et verticale lors des prochaines échéances électorales.

L’ATFD a salué le succès des élections municipales qui ont consacré le pluralisme politique, relevant, cependant, certaines lacunes qui ont marqué le processus électoral dont, notamment la faiblesse du nombre de femmes têtes de listes indépendantes.

L’association s’est félicitée du déroulement de l’opération électorale en raison de la large présence des femmes sur les listes électorales qu’elles soient partisanes, indépendantes ou de coalition.

Le pourcentage de femmes candidates aux élections municipales a atteint 48%, selon la même source qui ajoute que ceci illustre la volonté des femmes tunisiennes d’exercer pleinement leur citoyenneté et de contribuer à la prise de décision et à la gestion des affaires publiques.