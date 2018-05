Oumaima Abid remporte le 1er prix du concours euro-méditerranéen “Wood Innov Design 2018”

Oumaima Abid, candidate du centre de formation de Monastir, a remporté le premier prix de la première édition du concours euro-méditerranéen ” Wood Innov Design 2018 “, dans le domaine du bois, ameublement et des articles de la filière bois.

Le ministre de l’Industrie et des PME Slim Feriani, a décerné vendredi les six prix du concours, organisé au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), annonce un communiqué publié sur la page Facebook du ministère de l’industrie.

Au cours de son intervention, le ministre de l’Industrie a mis l’accent sur l’importance de l’innovation et la création dans ce secteur qui fournit 40 mille emplois et dont les recettes d’exportation vers le marché européen et africain sont estimées à 350 millions de dinars, .

Le ministre a souligné la nécessité de mettre en place les fondements du partenariat qui ne manquera pas de relier les secteurs productifs aux efforts de recherche et d’innovation pour promouvoir davantage le secteur.